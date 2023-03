Tan Biónica: la banda se reunió para volver a tocar en el Lollapallooza

“El nombre del grupo es una circunstancia ocasional derivada de la urgencia de tener que nomenclar a un grupo de amigos que hacen música para poder invitar a desconocidos a un concierto”, así de simple, con esas palabras Santiago Chano Moreno Charpentier explicaría alguna vez qué era Tan Biónica. Y justamente es eso: un grupo de amigos que hacen música.

Nacidos a principios de los 2000, conformado por Chano (voz), Sebastián Seoane (guitarra), Bambi Moreno Charpentier (bajo) y Diego Lichtenstein (batería), desde su comienzo con el EP Wonderful noches, grabado en el estudio Unelelu de la Ciudad de Buenos Aires y lanzado en el año 2003, comienza a llamar la atención de la crítica y del público gracias principalmente al tema Veneno, que las radios comenzaron a pasar y los oyentes a pedir, lo que derivó en una invitación a ser parte del Quilmes Rock 2004, para luego cerrar el año con un show en el Teatro Regina. La maquinaria biónica estaba en marcha.

Ya asentados en el ambiente y con más armas para demostrar todo lo que eran capaces, tanto en música como en letras, a mediaros de 2007 editan su primer disco de estudio al que llamaron Canciones del Huracán que tenía como primer corte de difusión a Arruinarse, que de inmediato comenzó a rotar por las principales radios del país y por los canales de música.

“Y a veces pienso, cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, que lindo arruinarse con vos. Te juro, linda, me está costando mucho, termino los días cansado de extrañarte”, dispara Chano en el tema, para luego asegurar que ”detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa”.

Pero claro, no era el único, y a ese tema se le suman otras gemas como Chica biónica y Lunita de Tucumán. El público comenzó a acercarse más a la banda y más radios la sumaban a su lista de temas, lo que llevó a que en el 2010 el trabajo Canciones del huracán fue reeditado junto a Wonderful noches.

Sin dudas el momento de quiebre, el año perfecto de la banda, fue 2011 con la salida de Obsesionario a fines del año anterior, que ya desde su corte de difusión, Ella, provocó una revolución biónica y se transformó en una de las canciones del verano y el grupo no paraba de sonar. Su video musical, además, fue el primero de un grupo latinoamericano en ser filmado en 360°.

Sin embargo el disco tenía mucho más para ofrecer, no era solo ese corte, también incluyó gemas como Beautiful, El Duelo y Obsesionario en La Mayor, los que mantuvieron a la banda en plena rotación radial ya no sólo en la argentina, sino que comenzaban a conquistar al público de España, México, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Francia.

Cómo habrá sido el trabajo que, además de coronarse como disco de oro y posteriormente de platino, fue reconocido por CAPIF con dos premios Carlos Gardel en las categorías mejor artista pop y mejor álbum de artista nuevo. Incluso también la cadena internacional Los 40 Principales le entregó el galardón de mejor artista argentino de 2011.

Para el año 2020, el 4 de noviembre Vorteriz comenzó a través de las redes sociales una campaña para intentar juntar a la banda de Chano, Bambi, Diego y Sebastián para un show de sólo 6 o 7 temas. Aunque según explicaron al aire: “Chano estaba entusiasmado, pero Bambi se mostraba negativo. El mánager de Chano también estaba entusiasmado. Hay buena onda entre los cuatro, pero cada uno está involucrado en sus proyectos”.

Y llegó el 17 de marzo de 2023. El rumor había corrido desde temprano en el Hipódromo de San Isidro, pero nadie quiso ilusionarse demasiado, una práctica habitual de los megafestivales. Pero sin prometer, Chano cumplió.

El cantante subió a las 20 horas y empezó a preparar el terreno con “Oración al sol”, y puso a todo el hipódromo a bailar. Después de un bloque electrofolk “Carnavalintro” y “Naistumichu”, bajaron las luces y los decibeles, pero no las emociones. Fue el momento de intimidad con “Claramente”, con guitarra criolla al hombro, celulares en mano y coro interminable de sus fans. Y para terminar, una vez más la explosión. “En 5 minutos vuelve Tan Biónica, y el grupo les va a regalar una última noche mágica en un estadio de la ciudad de Buenos Aires”.

Las sirenas sirvieron de puente para que los cuatro biónicos volvieran a juntarse, trajeados como marca la tradición. Junto a Diega Lichtenstein en batería, Bambi Moreno Charpentier en bajo y Seby Seoane en guitarra, Chano pidió “el pogo más grande de Lollapalooza” y la multitud respondió, mientras una lluvia de papeles invadía el escenario. “Ciudad mágica” fue el comienzo inevitable de un viaje hacia el pasado y un recreo rumbo al futuro inmediato.

(Fuente: Teleshow)