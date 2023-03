Lobizón, el nuevo libro de Simonetti

Jorge Eduardo Simonetti, columnista de opinión de El Litoral, no cesa en su faceta de escritor. Como en otras oportunidades, quisimos entrevistarlo para que nos entregue una visión de su nueva obra. También aprovechamos para requerirle algunos conceptos acerca de la evolución de su trabajo en su reinventada actividad.

—Jorge Simonetti, ¿sigue dándole continuidad a su tarea de escritor?

—Así es, luego de muchos años de ejercicio de la profesión de abogado y de mi incursión en la política, hace once años tuve una reconversión hacia una actividad, la de escribir, que siempre fue una vocación desde mis años jóvenes, pero que permaneció en segundo plano mientras estuve dedicado a aquello que privilegia la premura de la acción por sobre la serenidad del pensamiento. Desde 2012, comencé a escribir y hoy ya van varios años dedicado a la apasionante tarea.

—¿Se está volviendo una costumbre publicar un libro por año?

—En realidad, distingo dos etapas en mi tarea de escritor desde la perspectiva temporal. La primera, durante la que publiqué Crónicas de la Argentina Confrontativa en 2014 y Justicia y Poder en tiempos de cólera en 2015. Y la segunda, que abarca los últimos seis años, en los que dieron a luz cinco obras: Crítica de la Razón Idiota, en 2018, La Neo Izquierda en 2019, Las zonas oscuras de la Democracia, en 2020, A Dios lo que es del César en 2021, y el que presento ahora, Lobizón, en 2023.

—Sabemos que la obra no tendrá presentación formal, sino que la misma se difundirá por los medios.

—Si, así es. En realidad, rompo la tradición de la presentación formal. En esta oportunidad, sobre todo por el contenido del libro, prefiero darle difusión a través de los medios de comunicación, antes que realizar un acto concreto de lanzamiento editorial. No descarto para más adelante hacer presentaciones que tengan que ver con el libro, pero también con un ámbito de charla e intercambio de ideas sobre la temática abordada.

—La temática de sus libros se relacionan con la política, la filosofía y la sociología: ¿qué es y por qué “Lobizón”?

—Para quién pretenda intuir el contenido de la obra a través de su título, tal vez le resulte tarea imposible. Es, como mis seis anteriores, un libro de no ficción, que gira en torno a temáticas que convocan lo peor y lo mejor del ser humano, que tiene que ver con la resiliencia, la violencia y el reclamo de justicia, tres pulsiones presentes siempre en la historia de la humanidad.

—¿Y entonces?

—He reunido en el mismo, textos especialmente escogidos de mis columnas en El Litoral a partir de 2021, sobre tres temas que considero interesantes y dignos de ser unificados: el virus, la guerra y la justicia. Creo que analizando los comportamientos personales, sociales y de los gobiernos durante los últimos tres años, podemos tener una cabal conciencia de la verdadera naturaleza humana. Es como un archivo de la memoria colectiva, con el valor agregado de la contemporaneidad de cada texto.

—¿La pandemia marcó un antes y un después en el planeta?

—Sin dudas, pero no en el sentido virtuoso del comportamiento. Un mazazo a la soberbia humana pareció la pandemia, versiones apocalípticas inundaron el planeta, muchos lo vieron como un castigo a nuestro hiper materialismo, a la globalización consumista, a la carrera desenfrenada de mercados y mercaderes, al individualismo recargado. La solidaridad humana, la comprensión, la benevolencia, una mayor igualdad, en fin, los nuevos tiempos que se anunciaron en recordados textos, pronosticando una era de humanitarismo que concluiría con aquella del hombre como enemigo del hombre.

—Pero, finalmente, no sucedió así.

—No, el hombre volvió por sus fueros. Apenas comenzó a retroceder el virus por imperio de las vacunas, volvimos a nuestros viejos comportamientos. En febrero de 2022 Rusia invade injustificadamente a Ucrania, provocando una estela de destrucción y muerte tan o más lamentable que la enfermedad. Me recuerda a la gripe española, que a fines de la segunda década del siglo XX dejó 50 millones de muertos, pero que no fue óbice para que unos pocos años después el mundo se embarcara en la Segunda Guerra Mundial.

—Es decir que los humanos somos los únicos seres vivos que no aprendemos de nuestros errores.

—Tal cual. La pandemia sirvió para encerrar naciones, asustar personas, poner en evidencia la fragilidad de la existencia, pero ¿cambiar nuestra esencia?, eso no. El presidente ruso quiso demostrar que aquello que Carlos Marx escribiera en su obra El 18 de brumario de Luis Bonaparte, era demostrable en los hechos: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa". Y, como una miserable tragicomedia, de un plumazo borró la tragedia de la pandemia e instaló la farsa de una operación militar especial, demostrando una vez más que los vientos de benevolencia que invadieron el mundo durante la peste, iban a ser violentamente desplazados por la masacre de una guerra inexplicable.

—La justicia es el tercer tema que incluye el libro.

—Sí, es uno de los temas más profundos y recurrentes de mis columnas. Independientemente de las creencias de cada uno, el reclamo de la justicia humana debe ser uno de los requerimientos sociales persistentes. Es importante observar los hitos en nuestro país que, entiendo, fueron marcando paulatinamente una recuperación en la credibilidad de uno de los estamentos del estado más importantes, precisamente el encargado de ponerle límites al poder. Es cierto, falta mucho por hacer aún, diría que es una tarea que nunca termina. Pero puede apreciarse que, aún con la falibilidad humana como condimento esencial, es posible tener un estamento fundamental en condiciones de dar a cada uno lo suyo. De allí el subtítulo de la obra: Entre la peste y la guerra, justicia demandarás.

—No respondió al final nada sobre el título del libro, “Lobizón”. ¿Por qué se llama así?

—Elegir el título del libro fue todo un tema. No resistí la tentación del número, el 7, un número mágico y sugerente. Es mi séptimo libro, mi séptimo hijo de papel. El séptimo hijo varón y la séptima hija mujer pueden ser ahijados presidenciales conforme la ley. La leyenda convierte al séptimo hijo en lobizón si es varón y en bruja si es mujer. Este libro es el séptimo, el séptimo hijo de papel. Si por vía de la fantasía me adaptaba a la ley argentina, debería la obra ser prologada por el presidente. Si la leyenda prevalecía, debería titularlo: Lobizón. Mi decisión fue que el libro no tuviera prólogo.

— ¿El libro ya está a la venta?

—Desde ahora mismo hay una oferta especial en número limitado, a $1999, a través del WhatsApp 3794 684971. Además, si se presenta el cupón del diario, que está en este mismo ejemplar, tiene un descuento extra de $700, quedando en $1299. A partir de abril estará a la venta en librerías a $3999.