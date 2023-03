Fernández no mencionó a Corrientes en su discurso y se refuerza el clima de exclusión

En su mensaje a la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, no mencionó ni una sola vez a Corrientes y reforzó el clima de discriminación de la Nación hacia la provincia que el Gobierno correntino denuncia.

Mientras el gobernador correntino, Gustavo Valdés, estableció como un eje sólido de su discurso en la Legislatura el panorama de exclusión que atraviesa la distribución de recursos nacionales hacia la provincia, el mensaje de Fernández en el Congreso pareció haber estado hecho a esa medida.

En un mensaje de 40 páginas, Corrientes no aparece mencionada ni una vez y tan solo se marcó una referencia al conjunto de provincias costeras que integran la Hidrovía sobre el río Paraná.

“Impulsamos el desarrollo de la Hidrovía, la Vía Navegable Troncal, a través de la creación del Ente Nacional de Control y Gestión, integrando a su administración a las siete provincias argentinas costeras. Durante el primer año de la transición, el Estado obtuvo un saldo positivo de 29 millones de dólares para poder ejecutar obras en la ruta por la que circula más del 80% de las exportaciones argentinas y que impacta en 4.500 buques oceánicos al año. Después de 10 años, podemos hacer obras de dragado y balizamiento en el tramo Santa Fe al Norte y fomentar nuestra flota fluvial federal y Marina Mercante argentina. Además, incorporamos tecnología en la vía navegable y la extenderemos hasta Formosa y Misiones”.

Con ese párrafo el Jefe de Estado llevó su radar a la región, aunque otras provincias cercanas sí obtuvieron el beneficio de ser consideradas como parte de políticas de Estado con inversiones.

Por su parte, Valdés en la Legislatura sostuvo con datos la postura que expresa desde hace algunos años: Corrientes sufre una discriminación palpable en la distribución de recursos.

El gobernador reclamó fuertemente al Gobierno nacional las regalías que Corrientes debería recibir por la producción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, otro aspecto clave para el vínculo de la provincia con la Nación que estuvo ausente en el discurso de Fernández. “Estamos recibiendo hasta un 30% menos en comparación a otras jurisdicciones”, sostuvo el mandatario correntino que, de paso, recordó el nivel de incremento tarifario que aplicó el Estado nacional sobre la energía.

Al mismo tiempo, Valdés robusteció la denuncia por la exclusión de Corrientes en la torta de reparto, al mencionar la cuestión habitacional.

“Es la primera vez en la historia que en Corrientes vamos a hacer más viviendas financiadas con fondos propios que de Nación”, manifestó Valdés.

De un total de 2713 viviendas que están en construcción en la provincia, el 64% se realizan con fondos provinciales y el 30% proviene de fondos nacionales, informó el mandatario provincial en su mensaje a las cámaras legislativas..

Y subrayó: “A través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación nos habilitaron 920 viviendas, el 7% de las otorgadas al NEA. De más está decirles que somos la provincia que menos recibió. En el otro extremo están Chaco con 5.373, Misiones con 4.478 y Formosa con 2.082”, argumentó y completó al plantear: “Después que no me vengan con el federalismo y con que no discriminan a Corrientes”.