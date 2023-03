Camila Homs finalmente contó qué pasa con la madre de Rodrigo De Paul

Durante más de 12 años, Camila Homs y Mónica Ferrarotti, la mamá de Rodrigo De Paul fueron parte de la misma familia y se llevaron a la perfección. La relación entre ellas era entrañable y se tenían confianza mutua pero tras la escandalosa separación de la modelo y el futbolista, todo cambió.

Se dijo que hoy por hoy, las mujeres no sólo no se pueden ni ver sino que además, estarían en pie de guerra. Las especulaciones fueron infinitas y terminaron llegando a oídos de Camila que en una nota reciente con el ciclo 'República Z', decidió abrir su corazón y contar la verdad.

"Me llevo bien. Ella como abuela es un 10... es excelente", respondió cuando le preguntaron qué pensaba de ella. Luego, la periodista fue más incisiva y le consultó cómo era en el rol de ex suegra: "Bien también. A ver, te soy sincera, no tengo la misma relación que tenía antes porque perdimos la cotidianeidad, el hecho de hablar seguido... él es el hijo y yo también tomaría partido por mi hijo".

"La sangre siempre tira pero compartimos muchísimos años, la super respeto. De verdad", cerró.

Recordemos que durante las últimas semanas, Mónica había dejado de seguir a Camila en las redes para empezar a seguir a Tini, gesto que potenció las versiones de enfrentamiento entre las mujeres. Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen sembró una duda aún peor: dijo que tenía sospechas de que esa decisión no haya sido de la madre del jugador sino de otra persona, pues sabía que ellas se llevaban muy bien.

Fuente: Pronto