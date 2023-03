Advierten por cientos de pesqueros ilegales en el mar Argentino

Miles de pesqueros extranjeros sitiaron la zona del frente del mar Argentino y la someten a la depredación de los recursos marítimos. Según un monitoreo realizado por Greenpeace, hay 470 buques, coreanos, españoles y, en su mayoría chinos; que se encuentran en aguas internacionales frente a la Patagonia, utilizan métodos de explotación no sustentables, que destruyen la fauna y flora local.

Los barcos se encuentran en el Agujero Azul, un oasis de biodiversidad oceánica localizado en el mar Argentino, de donde actualmente se extraen calamares y otras especies en apenas 5000 kilómetros cuadrados. El Agujero Azul está ubicado donde termina la plataforma continental argentina y comienza el talud. Como allí están las profundidades más grandes, la zona es considerada como un gran “vivero” marino.

La cantidad de estos “depredadores voraces” supera el volumen autorizado por la Zona Económica Exclusiva argentina, pero en esa zona ya no hay ley nacional ni global que pueda combatir la depredación de superficie y de fondos. Además, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para combatir esta problemática, una situación similar a la que sucedió en Ecuador. En ese país, el presidente Lenín Moreno debió hacer un llamado internacional para luchar contra los pesqueros ilegales que amenazaban con la biodiversidad de las islas Galápagos, “un semillero de vida, no solo para Ecuador sino para el planeta entero, para la biodiversidad y la seguridad alimentaria”. (EN)