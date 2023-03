Sortearon la Copa Palacio y por primera vez los encuentros tendrán planilla digital

Autoridades de la Asociación de Básquetbol de la ciudad de Corrientes (Abcc), sortearon el torneo de 1ª División donde estará en juego la emblemática Copa Palacio, certamen que abrirá la temporada 2023 de la entidad capitalina. El certamen daría inicio el próximo 17 de abril y contará con la participación de doce equipos.

La principal novedad será que la competencia será totalmente digital a través del sistema GES Deportivo al igual que todos los torneos en divisiones formativas del presente año.

Cómo se juega

El certamen tendrá la presencia de 12 equipos, unificándose la 1º División con la Divisional de Ascenso. Se jugará todos contra todos a una rueda por puntos, luego de lo cual clasificarán a las semifinales los que finalicen en las ubicaciones del 1º al 4º. En semis al mejor de un juego chocarán 1º v. 4º y 2º vs. 3º, respectivamente. Los ganadores disputarán la final al mejor de tres juegos con ventaja de campo al mejor ubicado.

La 1º fecha contempla los siguientes juegos: Córdoba vs Don Bosco; Malvinas 1536 Viviendas vs Hércules; El Tala vs. Regatas; Pingüinos vs Sportivo; San Martín vs Juventus y Alvear vs Colón.

En 2022 Regatas se quedó con la Copa Palacio, la competencia que abre la temporada oficial todos los años. En la serie decisiva venció a Colón, luego de un comienzo adverso.