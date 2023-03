Abogado de Lucas: “No podemos naturalizar una relación entre un adulto y un menor"

Pasada una semana de que trascendiera una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual, Jey Mammon se expresó públicamente en su cuenta de Instagram. El conductor, que hasta el momento solo se había manifestado mediante un comunicado escrito, subió un video a sus redes sociales dando su versión de los hechos.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, aseguró antes de relatar su versión sobre el encuentro con Lucas Benvenuto, quien realizó la denuncia.

“Ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor, yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, detalló sobre aquel primer encuentro.

Ese extenso video de 7 minutos llegó luego de que el conductor de La Peña de Morfi haya publicado un comunicado días antes en que detallaba: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

Quien ahora se refirió al tema fue el abogado de Lucas Benvenuto, Javier Moral, en una comunicación con Telefe Noticias: “No hay nada peor que decirle mentiroso a quien busca la verdad. Amén de eso, cabe señalar que esos dos descargos, uno primero en el cual se decía que Lucas lo había extorsionado y uno segundo en donde esta extorsión justamente brilla por su ausencia, demuestra claramente que esto es un intento por mejorar su situación, no procesal, porque está cerrada, pero sí su situación social”.

El profesional, además, se tomó unos minutos para detallar un par de cuestiones: “Si prestaron atención en el segundo video, que es un video que no fue en vivo o que fue producto de un estrés, sino que fue claramente grabado y editado, y esa es la mejor versión, dice al principio ‘estamos hablando de un chico de 14 años’. Sí, justamente, 14 años y es lo que dice Lucas. Evidentemente lo traicionó el subconsciente, el inconsciente, un acto reflejo, un lapsus, pero quiso virtualmente remarcar una línea temporal de que tenía 16 años, sin embargo lo traicionó y dijo lo que dice Lucas, que tenía 14 años”.

“Más allá de eso, no podemos naturalizar una relación entre un adulto y un menor, ya sea que tenga 16, 14 o 15, máxime con este menor, que si ustedes lo ven ahora tiene 30 años y parece de 20, imagínense cuando tenía 16, parecía de 12. Razón por la cual tengo que creer evidentemente en lo que dice Lucas, que además fue avalado en otras oportunidades por la Justicia″, cerró.

Infobae