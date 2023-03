Julieta reveló que tuvo una relación tóxica con un participante de La Voz Argentina

Cuando ya pasaron más de cuatro meses desde que los participantes de Gran Hermano 2022 ingresaron a la casa televisiva, cada vez hay más confianza entre los hermanitos y las confesiones ya son habituales, de cara a la gran final.

Lo cierto es que después de que Marcos se soltase y hablase de los problemas alimenticios que sufrió años atrás, ahora Julieta Poggio también habló de su pasado y del novio "famoso" que tuvo antes de conocer a su actual, Lucca Bardelli.

Así lo reveló durante una charla que mantuvo con Camila, cuando le aconsejó a la pianista: "Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo".

"Ya sé quien es. Usaba musculosas, ¿no? Cuando entró, entró con una musculosa. No. Con una remera negra...", comentó Cami, refiriéndose a Emmanuel Francia, quien saltó a la popularidad gracias a su paso por el reality La Voz Argentina 2018.

Y agregó: "Era re lindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo ví y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'". "Viste, y encima tan inseguro..." aseguró entonces Disney, al tiempo que su compañera volvió a comentar: "Encima tenía todo para triunfar, no parecía inseguro en la tele".

Ante esto, inesperadamente Julieta Poggio detalló: "Y no, bol..., ya sé, pero era un tóxico, un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada, no trabajaba", dejando en claro que fue una relación tóxica que querría repetir.

