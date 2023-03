Habló la mamá de Isabella y aseguró "yo no estoy inventando que ella tiene una enfermedad"

La mamá de Isabella, la nena correntina de 4 años que tuvo un supuesto cuadro de fiebre por cuatro meses, salió a defenderse este miércoles tras el comunicado emitido por el Hospital Garrahan en donde denunciaban que se fugó con la menor.

"Necesito que paren con esta campaña de odio porque afecta a todos, a mi familia y a la gente que nos apoya en Corrientes", expresó Verónica Rivero en una entrevista realizada durante horas de la mañana del miércoles en Radio Sudamericana.

Tras los rumores que la vinculaban con una supuesta estafa en donde aseguraban que realizó una colecta para tratar la extraña enfermedad de su hija y huyo con el dinero, aseguró que no fue esa la forma en la que todo paso y que "en el Garrahan no encontraron ninguna patología y no me hicieron firmar nada al ingresar".

El caso de Isabella tomó trascendencia nacional ya que autoridades porteñas buscan a la madre y a la menor. Por el caso, aseguran que se escapó con la niña luego de que las autoridades médicas del hospital Garrahan descartaran la presencia de un cuadro febril y/o enfermedad.

Al respecto, Verónica volvió a afirmar que no es una invención suya y que sigue buscando especialistas que traten a la niña y puedan ayudarla.

"Yo no estoy inventando que ella tiene una enfermedad, tienen que parar de decirle cosas que no son a la gente", expresó.

Sin embargo fuentes médicas y científicas aseguraron a El Litoral que se trataría del síndrome de Munchausen. Es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo.

"Voy a salir a aclarar lo que tenga que aclarar, no tengo nada que ocultar", finalizó.