Jey Mammon : “No tengo idea de cuándo inicié mi relación con Lucas”

“No tengo idea cuándo comenzó mi relación con Lucas (Benvenutto)”, dijo ayer el conductor Jey Mammon, en una entrevista mantenida con el periodista Jorge Rial tras ser denunciado públicamente por supuesto abuso sexual de un menor.

“No tengo idea cuándo inicié la relación con Lucas. Para mí, lo significativo del tema es: no fue a los 16; lo conocí a los 16. Si fue a los 17 o a los 18, a mucha gente, poca o lo que sea, le va a cambiar la cabeza en dos segundos. Necesito que en la denuncia quede de manifiesto que no ocurrió: no hay pruebas porque no ocurrió. Porque él dice: ‘Voy a presentar pruebas’. En la causa no presentó pruebas. Las pruebas que él pudo presentar, no las presentó. El mismo abogado que lo acompañó en todas las otras causas anteriores, en esta no lo acompañó. No hago ninguna reflexión al respecto, es descriptivo. No lo estoy cuestionando en absoluto”, sostuvo Mammon desde su casa en el reportaje concedido al programa Argenzuela de C5N y que conduce Rial.

Asimismo, subrayó que no quiere “pertenecer a la televisión”.

“¿Te soltaron la mano?”, preguntó Rial y el artista contestó: “No voy a permitir que me pelotudeen. No estoy enojado con los medios, pero me molesta el tratamiento de ciertas personas. No sé que hubiera hecho yo si le pasaba a otra persona.

Les diría que no se metan, que se corran. Una cosa es la gente que habla al aire, y otra cosa es lo que me pasa acá. Esto no es un Boca-River, no es creerle a Jey o Lucas. Si prendo la tele, están hablando de mí todo el día, y eso me parece careta, porque por la exposición masiva. perdí la presunción de la inocencia frente al escarnio público. ¿Se puede hacer mierda a una persona?”

–Hace una semana que te lo están haciendo.

–Entonces no quiero pertenecer a la televisión. Si la televisión es esto, no. Te regalo el título: “No quiero pertenecer a la televisión”.

Jey Mammon concedió la entrevista sin su abogado, solo acompañado por una amiga, y aseguró que está medicado con Clonazepam.