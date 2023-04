Qué hacer ante la aparición de serpientes

La coordinadora del Área de Educación Ambiental del Centro de Conservación Aguará, Catalina Mancedo, habló con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste (FM 99.7) sobre las repercusiones de las acciones de los agentes policiales en la Costanera de Corrientes ante la aparición de una cascabel. Detalló las pautas a tener en cuenta a la hora de encontrarse con un animal silvestre.

“Desde el Centro Aguará siempre pedimos distancia con los animales silvestres, sobre todo si no sabemos reconocer qué tipo de serpiente es, como también sucede con otros animales. Nuestra fauna no se caracteriza por ser agresiva, las serpientes no van a venir a atacarnos, sí lo van a hacer si se sienten amenazadas”, explicó Mancedo.

Vecinos y ambientalistas se indignaron la semana pasada por la serpiente que apareció en plena costanera capitalina. Según trascendió, luego del hallazgo por parte de la policía, la mataron. Esto generó el repudio en las redes sociales. Ante el avistaje de estos ejemplares, los rescatistas recomiendan contactarse con el Centro Aguará para el pronto rescate y la protección de la fauna.

Mancedo agregó que “en este caso, sobre todo por ser un lugar transitado, lo más importante es saber a quién llamar o a quién acudir. No solo para protegernos nosotros, sino también para preservar la integridad del animal. Tenemos una visión de que no importa la especie, vamos a cuidar a todas y pedimos a los vecinos que llamen al 0800 de la Municipalidad, a los Bomberos o a la Policía. Ellos hacen rescate de ofidios”.

“Este caso nos da pautas de dónde tenemos que hacer educación ambiental. Estamos muy pendientes de los comentarios y hay gente que da mal ejemplo del cuidado de la fauna, y es una actitud que queremos cambiar”, expresó la integrante del Centro de Conservación Aguará.

“La mejor herramienta es saber a quién acudir, cuidar a las mascotas, los niños y también al animal silvestre. Las serpientes, al igual que los sapos y las ranas, son animales que no tienen muy buena fama por no ser estéticamente lindos. Pero la verdad es que son aliados del ser humano controlando plagas como roedores, garrapatas, arañas y otras víboras. Tenemos que conocer y amigarnos con estos animales”, expresó.

Cuando se encuentra un ejemplar de este tipo, los expertos recomiendan que mantengan distancia y comunicarse con el Cepsan (Centro de Producción de Suero Antiofídico) al 379-44786256 o al 0800 de la Municipalidad de Corrientes.