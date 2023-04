La hermana Itatí pide colaboración para un hogar de personas con discapacidad

Piden colaboración económica para un hogar sin fines de lucro en el que residen 15 personas con discapacidad. Se trata de la Fundación Providencia Divina, ubicada en San Cosme, a media hora de Capital. María Esther Quintana, conocida como la hermana Itatí, hace 33 años se encuentra a cargo de la organización y de los residentes, además de 5 familias a las que les provee alimentos.

La Fundación se ocupa de asistir a niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad y en estado de abandono. Algunas de las personas que habitan en el hogar están por disposición judicial, ya que no tienen dónde vivir. Aparte, la Fundación ayuda a 5 familias que no residen en el lugar.

Quintana dijo a El Litoral: “Aparte de los 15 que residen en el hogar, tenemos otras 5 familias que viven con abuelitos que están en una mala situación económica, pero no podemos traerlas a nuestro hogar porque no tenemos personal. No tenemos para pagar médicos y enfermeros”.

El hogar actualmente está pasando por una difícil situación, no cuentan con los recursos suficientes a pesar de que algunas empresas locales se encargan de donar alimentos y una cuota de socios. Por lo tanto, piden colaboración a la comunidad.

No cuentan con el personal suficiente para atender todas las demandas y es por eso que colaboran con otras 5 familias, con adultos mayores postrados. A diario se les provee Ensure, pañales, mercadería, ropa, entre otros elementos.

La difícil situación económica no es lo único por lo que están atravesando en el hogar, en este último tiempo una residente que padece de trastorno generalizado del desarrollo comenzó a tener actitudes que desestabilizaron al resto de los integrantes y el personal. Ante esta situación, la directora del hogar se intentó comunicar con el director del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís de la ciudad de Corrientes, pero no obtuvo respuestas.

La hermana Itatí pide gestionar el traslado de manera urgente a otro hogar y la pronta intervención del hospital de donde fue derivada hace un tiempo. La joven, de 26 años, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que el resto de los residentes deben resguardarse permanentemente.

“Cómo puede ser que en un espacio hermoso las 15 personas tienen que estar encerradas porque una chica que no tiene la culpa por ser así, pero es paciente de ese lugar. No le dan la atención que merece”, señaló la hermana Itatí a El Litoral.

En cuatro oportunidades se dirigió a la casa la hermana Itatí, acudió a la Casa de Gobierno para poder buscar una solución a este problema. Finalmente pudo comunicarse ayer con el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Manuel Cuevas, quien aseguró que pronto tomarán cartas en el asunto. Además fue asesorada por un abogado para tomar los recaudos necesarios.

Para colaborar con la Fundación Hogar Providencia Divina, se pueden comunicar al CVU: 000000310004197664615 o al alias de mercado pago a: micristo33. Para más información, pueden contactarse al número 379-4869551.

(VT)