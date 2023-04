El mal momento que atravesó Ariel de Gran Hermano cuando estaba haciendo un asado

Ariel Ansaldo fue uno de los participantes de Gran Hermano 2022 y duró siete semanas en el reality, algo que sorprendió a más de uno. Lo que más se destacó del hermanito dentro de la casa más famosa del país fue su buena actitud, pese a sus continuas peleas con Alfa, a quien sacaba de eje más de una vez.

Eso no solo ocurrió dentro de la casa, sino que también afuera, ya que Walter no quiso tener ningún tipo de relación con Big Ari, aunque él si lo intento. Tras varias peleas, en los últimos días Ansaldo confesó: "No me gusta el quilombo. No va en mí. Sí me gusta picantear. No me gusta estar así ni tampoco este quilombo de mala leche. Pase lo que pase yo lo conozco y sé de lo que es capaz. Es una persona a la que quiero tener lejos".

Ahora el hombre de 45 años volvió a ser nombrado pero no por un buen motivo. En su casting, Ariel se presentó como parrillero y le dieron la posibilidad de demostrar su talento dentro de la casa. Sin embargo, esta vez hizo un asado en su quincho y se ve que las cosas no salieron tan bien como esperaba.

Uno de sus invitados grabó el video y se hizo viral en cuestión de minutos. "Cuando Ariel de Gran Hermano te invita un asado y sale mal", escribió. En la filmación se puede ver como está la parrilla torcida, con carne, y en llamas.

Muchos lo defendieron al "parrillero", pero otros lo atacaron e incluso etiquetaron a Alfa para que se burle de su archienemigo.

