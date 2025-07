Ferroviario - Lipton, el juego destacado de la jornada sabatina del Oficial

Una atractiva programación se vivirá este sábado en la continuidad de la tercera fecha, segunda etapa, del torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

Los cruces Ferroviario - Lipton y Cambá Cuá - Boca Unidos aparecen como los destacados dentro de los cinco cotejos previstos.

En el duelo entre Ferroviario y Lipton habrá diferentes objetivos en juego. El verdolaga necesita el triunfo para intentar salir de la zona de Promoción, mientras que el elenco Azul sabe que si gana se meterá entre los ocho primeros.

Por su parte, el clásico barrial encuentra a los dos equipos en zona de clasificación y buscan afirmarse entre los que hoy jugarían los cuartos de final.

Además, el puntero y ya clasificado Mandiyú enfrentará a Sportivo que quiere consolidarse en el grupo de arriba.

En la parte baja de la tabla, aparece como vital el duelo entre Invico, el único equipo que no ganó en la temporada, y Talleres, que está en zona de Promoción.

Además, Libertad enfrentará a Huracán. Los dos quieren alejarse de los últimos cuatro lugares y así quedar cerca de la permanencia.

Goleó Mburucuyá

La tercera fecha de la etapa Definición se puso en marcha este viernes con la disputa de tres partidos.

Mburucuyá goleó a Soberanía 4 a 1, se alejó de la parte baja de la tabla y mantiene la ilusión de clasificar.

Los tantos del ganador fueron señalados por Nahuel Sotelo (2), Héctor Duete y Daniel Gómez.

El Gol de Soberanía, quedó al borde del descenso, lo señaló Román Ramírez.

El cruce entre Curupay y Sacachispas (foto) terminó en 0. El maderero ya está clasificado para los cuartos de final y el tricolor espera el resultado de Lipton para saber si se mantiene entre los ocho mejores.

En tanto que Independiente y Empedrado igualaron en 2 y sumaron para estar en el lote de arriba.

Los goles de Independiente fueron señalados por Juan Manuel Leguizamón. Para Empedrado lo hicieron Germán Strillevsky y Marcos Velozo.

El Ascenso

La tercera fecha, segunda fase, de la Primera B en la Liga Correntina se puso en marcha este viernes con la goleada de Villa Raquel sobre Quilmes 6 a 1, y los empates entre Barrio Quilmes y San Jorge en 2 goles y de Peñarol y Alvear en 1.

Para este sábado quedó la presentación de los equipos que luchan por los dos ascensos directos.

El puntero Doctor Montaña enfrentará a San Marcos y el escolta Yaguareté jugará frente a Rivadavia.

En tanto que el partido Robinson - Juventud Naciente no se programó por pedido del club de San Luis de Palmar.

Para hoy

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha de Huracán: 13.30 Doctor Montaña vs. San Marcos (1º B) y 15.30 Mandiyú vs. Sportivo (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 Ferroviario vs. Lipton (1º A) y 16.00 Cambá Cuá vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Libertad: 14.00 Invico vs. Talleres (1º A) y 16.00 Libertad vs. Huracán (1º A).

Cancha de Lipton: 15.00 Rivadavia vs. Yaguareté (1º B)