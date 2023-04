Los familiares de la joven que murió por neumonía alistan una embestida judicial

Familiares de la mujer que murió en Empedrado aseguran que irán a la Justicia. Se trata de la joven de Empedrado que falleció el fin de semana y sus allegados denuncian mala praxis. El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió un comunicado en el que se aseguró que la mujer recibió atención a tiempo.

“Somos la voz de Juliana Fernández que callaron para siempre con su negligencia en el hospital de Empedrado. Tenemos pruebas y derecho a ser escuchados”, dijeron a El Litoral. Además, insistieron en que: “Tres niños quedaron sin su mamá, que entró caminando al hospital y salió en un cajón”.

Juliana Fernández, de Empedrado, falleció a causa de un grave caso de neumonía. Su amiga Dahiana difundió en redes sociales un video y contó su historia.

“Tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. Voy a hacer un escrache al hospital de Empedrado. El domingo 26 de marzo mi amiga Juliana Fernández ingresó al hospital con 40º de fiebre, le atiende el médico de guardia, estuvo internada y le dicen que tienen neumonía. Al otro día, le dieron el alta y le recetaron unas pastillas para que tomara cuando le doliera algo. Toda la semana se sintió mal y le afectaron el hígado. Ayer (por el 30 de marzo) tenía fiebre y va de nuevo al hospital y la mandaron a Corrientes”, indicó en un video en redes sociales.

“Allá le dijeron que tenía neumonía y que cómo no la internaron antes. A raíz de eso, la neumonía se fue a sus pulmones y las pastillas que le dieron le causaron un efecto a su hígado porque eran para infección urinaria”, detalló. La joven, además, resaltó que desconocía los nombres de quienes atendieron a su amiga. “Yo no sé quiénes son los responsables, pero con la salud no se jode”, insistió.

La cartera sanitaria de Corrientes emitió un comunicado oficial. “Ante falsos trascendidos en redes sociales, desde el Hospital Mario Jaime Dávila de Empedrado aclararon que una mujer oriunda de la localidad recibió las atenciones correspondientes y fue derivada en tiempo y forma siguiendo las normativas médicas a un hospital de la Capital”, explicaron.

La interventora del hospital, Araceli Barrios, comunicó que “la paciente recibió las primeras atenciones en este centro de salud, no tuvo buena evolución teniendo en cuenta los múltiples factores de riesgo por su patología de base, e inmediatamente fue derivada como corresponde a un hospital de mayor complejidad de la Capital”.

“Nosotros estamos a disposición de la familia, como en todo momento. Es lamentable que ante una situación así ciertas personas de nuestra comunidad malintencionadas desprestigien a los profesionales y a la institución”, dijo Barrios.