Confirman condena de 12 años de prisión a un hombre que asesinó a su vecino

El Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena impuesta por el tribunal de Juicio de Goya que ordenó 12 años de prisión para un hombre que acuchilló a otro, provocando su muerte.

No se admitió el argumento de la legítima defensa.

El 19 de junio de 2022 C.A.B. provocó heridas cortantes a un hombre, tanto en el rostro como en el muslo izquierdo, éstas últimas tan graves que causaron su deceso. Tras el hecho, el imputado se fugó, aunque lo detuvieron en Ruta Provincial Nº 27.

El 3 de marzo 2023 el Tribunal de Juicio de Goya lo condenó a 12 años de prisión por ser autor material penalmente responsable del delito de homicidio simple (artículos 40, 41, 45 y 79 del Código Penal Argentino y 19 del C.P.P. local) y ordenaron que permaneciera con prisión preventiva (artículos 17, 223, 340, 343 y c.c. del C.P.P. local), por los fundamentos dados.

La defensa interpuso un recurso de casación (revisión) ante el Superior Tribunal de Justicia, por entender que debía aplicarse la causa de justificación de la legítima defensa.

Sostuvo que el imputado fue agredido verbalmente, amenazado con un machete (y en estado de ebriedad) sin que mediara agresión de su parte, ni existiera causa previa entre ellos. También afirmó que el episodio se produjo delante de las hijas y la sobrina y quiso evitar que les causaran daño.

La profesional desestimó los testimonios de la familia del fallecido por ser parte interesada en el proceso y aseguró que el informe pericial no explicaba el ataque homicida. En ese sentido, indicó que la experta no pudo demostrar la intención de matar. Finalmente, indicó que no se valoró la falta de antecedentes como un atenuante.

La causa se tramitó íntegramente bajo el nuevo Código Procesal Penal y a menos de un año de ocurrido el hecho, la Corte Provincial rechazó el recurso de casación (revisión) interpuesto por el abogado defensor y dejó firme la decisión del Tribunal de Juicio.

Estuvieron presentes el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente del STJ, y los ministros Eduardo Panseri, Guillermo Semhan y Alejandro Alberto Chain. De modo virtual participaron como representantes del Ministerio Público Fiscal, el doctor Jorge Omar Semhan (Fiscal Adjunto); la defensora particular doctora Mónica Liliana González y el fiscal de juicio doctor Francisco Antonio Arrué. También el imputado y la hermana de la víctima.

Los fundamentos de la sentencia N° 59/23 se darán a conocer el día miércoles 24 de mayo próximo.

(NG)