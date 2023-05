Fuerte relato de la ex pareja del policía acusado de abuso: "Me obligó a tener relaciones"

La ex pareja del policía de Corrientes acusado de abusar de su hijastra durante 6 años realizó fuertes declaraciones y denunció que la obligó a tener relaciones sexuales.

La mujer, quien también se desempeña en la fuerza como Sargento Primero, explicó que tienen tres hijos pero no lo ven hace 10 años y tampoco les pasa la cuota alimentaria.

En una entrevista con radio Sudamericana sostuvo la relación comenzó en buenos términos, pero con el correr del tiempo el policía se fue volviendo agresivo. “Mis compañeros se daban cuenta lo que pasaba porque veían algunos moretones pero yo trataba de cubrirlos", dijo.

“Me pegaba porque yo le reclamaba infidelidades, él tenía relaciones con chicas muchas más jóvenes, de 16 o 17 años cuando trabajaba en la Comisaría Séptima a cambio de celulares, carga virtual, facturas. Él me lo negaba me decía que era su compañero el que le usaba el celular, y yo le creía, quería mantener mi matrimonio hasta que dije basta", afirmó.

Además, afirmó que "el martirio comenzó con mi primer hijo y empeoró con la segunda criatura. Eran agresiones continuas y por miedo, por las amenazas que me hacía, nunca hablé”.

Por otra parte reveló que "el policía le gatilló con su arma".

También contó que jamás le pasó dinero de la cuota alimentaria por los tres hijos que tenían. “Cuando me separé me decía que me iba a hacer aparecer en una zanja boca abajo, si yo le tocaba el sueldo”, dijo la mujer.

Entre tanto, denunció que la obligó a tener relaciones. "Me decía que yo tenía que cumplirle como mujer, inclusive llegó a apuntarle a mi nena con su propia arma. El jugaba con el arma, gatillaba. Me atosigó, me atormentó mucho tiempo, en un momento yo quise matarme y estuve con tratamiento psicológico con la misma gente de Jefatura de Policía”, remarcó.