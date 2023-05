Braillard Poccard homenajeó a pilotos que combatieron en la guerra de Malvinas

Con la presencia y la organización conjunta del vicegobernador Pedro Braillard Poccard y del intendente Eduardo Tassano, ante un salón colmado de la Sociedad Española, se realizó la charla “Fuerza Aérea Argentina, días de fuego”, en la que se compartieron momentos muy significativos para todos los presentes.

Hubo una participación especial de los veteranos de la guerra de Malvinas. También se contó con la Tercera Brigada de Monte, representada por el teniente coronel Carlos Insaurralde, además de funcionarios, numerosos excombatientes, familias y ciudadanos.

Los brigadieres (R) Carlos Perona y Marcelo Puig se refirieron al 1 de mayo, una fecha tan importante por el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en defensa de la soberanía argentina, con entrega de vidas y pérdidas de material de combate. Relataron el ataque al portaaviones Invencible, en una operación militar ejecutada, un día antes, el domingo 30 de mayo de 1982, considerada la mayor operación aérea desde la Segunda Guerra Mundial.

A su turno, el brigadier (R) Carlos Perona señaló: “Cuando me dijeron de la posibilidad de dar una charla, me subí a la cabina inmediatamente. Yo estuve 15 años después de Malvinas, que no podía hablar de Malvinas porque me dolía muchísimo. Después de esos años voy a las escuelas, jardines de infantes, universidad, empresas a hablar porque considero que es importante. Hoy, el vicegobernador nos da una oportunidad única de hablarle al pueblo correntino, a la gente, y ahí es donde tenemos que sembrar. Una sola cosa que nos une a todos los argentinos, y creo que es un objetivo nacional, es Malvinas”.

Por su parte, el brigadier (R) Marcelo Puig subrayó: “Queremos transmitir nuestras vivencias fundamentalmente. Éramos dos jóvenes con vocación. Con el brigadier Perona volamos en el Grupo 8 de Caza con aviones interceptores con sistema de armas Mirage III EA, un avión supersónico, podía volar dos veces la velocidad del sonido, estamos hablando de 2.400 k/h. Queremos transmitir que todas nuestras vivencias, los que hicimos todos, los 18 civiles que murieron de la marina mercante, que no haya sido en vano. Malvinizar es recordar y cuando vamos a las escuelas, transmitimos esto: fuimos a pelear por lo nuestro, y lo volvería a hacer mañana si fuese necesario”.