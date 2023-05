Pacayut: “Zabaleta seguirá como normalizador del PJ”

De cara al Congreso Nacional del Partido Justicialista que se realizará mañana en la cancha de Ferro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde uno de los temas a tratar es la situación del distrito Corrientes, el apoderado del Frente de Todos, Félix Pacayut, aseguró que el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, continuará en sus funciones. “No se va a modificar eso, ahora no sería oportuno que se cambie el interventor en pleno proceso electoral. La cuestión formal es por un año más, pero también para darnos tiempo para normalizar el partido después de las elecciones que terminan en octubre”, dijo.

“Estamos yendo al Congreso Nacional del PJ. Estamos convocados los 23 congresales correntinos. Se van a analizar las cuestiones institucionales de todos los años a modo de balance, las políticas de alianza para las elecciones las Paso y las generales”, señaló en diálogo con El Litoral.

“Y también está el punto interesante para nosotros que es la situación del distrito Corrientes. Se va a ratificar la intervención del año pasado a este y seguramente renovar este proceso hasta el año que viene para que tengamos tiempo después de estas elecciones nacionales normalizar el PJ, explicó.

Consultado sobre la continuidad del actual interventor del Partido Justicialista de Corrientes, Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta cuyo mandato venció el 3 de mayo dijo: “No tengo dudas respecto a eso, Zabaleta se va a quedar un tiempo más. El que está tirando nombres está hablando en base a expresiones de deseos”.

“No se va a modificar eso, ahora no sería oportuno que se cambie el interventor en pleno proceso electoral. La cuestión formal es por un año más, pero también para darnos tiempo para normalizar el partido después de las elecciones que terminan en octubre”, aseguró Pacayut tras algunos nombres que resonaron como reemplazantes de Zabaleta.

Uno de ellos es Guillermo Olivieri, actual secretario de Culto de la Nación y hombre estrechamente vinculado al Presidente. El otro es Nicolás Ritacco, mano derecha de Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia y alfil de Alberto Fernández. En la estructura de Gobierno, Ritacco ocupa la Subsecretaría de Asuntos Políticos.

Elecciones

Luego del portazo que pegó la Corriente Nacional de la Militancia dentro de la alianza opositora y de cara a las urnas del 11 de junio, Félix Pacayut aclaró que “más allá de los enojos vamos a votar al Frente de Todos, eso está fuera de discusión”.

“Estamos desencantados de cómo se formaron las listas de concejales, sobre todo en la ciudad de Corrientes, no por los nombres que están, sino por el espacio que no tuvo nuestro sector. Yo mismo rechacé ser candidato a senador provincial en segundo lugar por el destrato que tuvimos en la confección de algunas de las listas de concejales. Pero esto no quiere decir que los que están son malos candidatos, sino que nosotros no tuvimos espacio”, agregó.

En esa misma línea, aseguró: “Sigo como apoderado del PJ y de la alianza. El enojo por las candidaturas continúa, lo que nunca hice fue desentenderme de mis obligaciones como apoderado del PJ y del Frente de Todos”.

Cabe recordar que el 22 de abril, cuando se inscribieron los candidatos legislativos, la Corriente Nacional de la Militancia informó mediante un comunicado de prensa que “no conformaron la lista legislativa provincial ni la de concejales en la Capital del Frente de Todos de Corrientes porque “los primeros lugares no fueron ocupados por “genuinos representantes del peronismo” y porque no se respetó “la pluralidad partidaria”. La grilla de candidatos al Senado, Diputados y Concejo Deliberante de Capital por el Frente de Todos quedó encabezada por Celeste Ascúa, el ex vicegobernador Gustavo Canteros y Mercedes Franco Laprovitta.

En este marco y camino a las urnas del 11 de junio, el Frente de Todos presentó sus candidatos en la ciudad de Santo Tomé, Saladas y Mburucuyá, dejando en claro que la alianza busca mejorar los resultados obtenidos hace dos años y avanza en la construcción de una alternativa de gobierno para el 2025.