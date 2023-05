Valdés: “La autovía 12 está abandonada como lo está el Gobierno nacional”

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés ayer apuntó contra el Gobierno nacional por la paralización de la obra de la autovía 12. “La autovía está abandonada por la Nación, no hay ninguna novedad. Así como está el Gobierno nacional abandonado, hoy está la autovía”, reclamó.

Tras la inauguración de 29 cuadras de asfalto en el barrio Santa Teresita de Capital, el mandatario provincial en contacto con la prensa se refirió a la paralización de la obra de la autovía 12 en Corrientes.

“La autovía está abandonada por la Nación, no hay ninguna novedad. Así como está el Gobierno nacional abandonado, hoy está la autovía abandonada”, dijo.

“Hay mucha bronca con esto. Ni siquiera hay novedades de inicio y eso duele mucho, porque es una ciudad importante de la Argentina que está abandonada y la obra es muy esperada por los correntinos”, prosiguió.

“Es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno nacional con la autovía de la Ruta 12 en Corrientes”, se lamentó el mandatario.

“No pueden hacer una autovía, ¿van a hacer un puente?”, chicaneó el gobernador al ser consultado sobre el segundo viaducto Chaco-Corrientes. Pero esta no es la primera vez que Valdés se queja por el abandono de la obra, a finales de abril en diálogo con Carlos Alonso, en el programa “Lo bueno, lo malo y lo feo”, apuntó contra el Gobierno nacional al analizar la situación económica del país, la falta de desarrollo de infraestructura en Corrientes y la paralización de la autovía 12.

“Veo obras de la Nación paradas a rolete. Prácticamente todas las obras nacionales que teníamos en Corrientes están paradas”, dijo en esa oportunidad.

“Nosotros veníamos con la expectativa de terminar la autovía 12, veníamos embalados, pensando que la terminamos en un año (durante el gobierno de Mauricio Macri), pero pasaron cuatro años. Ahora parece Kosovo y la obra está abandonada”, reclamó Valdés.

La preocupación por el abandono de la obra que está a cargo de Vialidad Nacional ya generó pedidos de informes en el Congreso Nacional e incrementa la preocupación en todo el sector empresarial de Corrientes.

La obra no solo suma más demoras, sino también quejas y preocupación ante lo difícil que se torna transitar por la zona. Algunos conductores indicaron que pasar sobre la ruta requiere un esfuerzo emocional y nervios de acero para esquivar autos, motos, carteles y pozos. Denuncian falta de señalización e iluminación tras los siniestros viales que se producen en la zona.

La Travesía Urbana es una obra estratégica para el Nordeste argentino. Los trabajos ayudarán a reducir demoras y aumentarán la seguridad vial en los municipios de Itatí, Corrientes, Riachuelo, El Sombrero y Empedrado. De este modo, favorecerán a los 12.400 vehículos que circulan por día. En la misma jornada, Valdés junto con e intendente Tassano, al dejar inaugurado el paseo costero ubicado a la vera del arroyo Pirayuí, en el barrio Doctor Montaña, destacó la inversión provincial y municipal para concluir la obra y reiteró su queja contra la discriminación que realiza Nación con la Provincia.

“El financiamiento vino de Nación, pero nos tuvimos que hacer cargo de los mayores costos. En nuestro país, con una inflación descontrolada, no queríamos que se paralizara la obra porque sabíamos de las necesidades de este barrio luego de años de postergaciones”, explicó el gobernador.

“El monto que nos mandó Nación solo alcanzaba para la mitad de la obra y seguimos adelante con fondos de la Provincia, para una obra que vale 250 millones de pesos”, acotando que “también nos ayudó la Municipalidad con el 10 por ciento del monto y el 40 por ciento restante se hizo cargo la Provincia de Corrientes”. Además, durante el corte de cinta en el barrio Santa Teresita, Valdés remarcó el trabajo en conjunto de la Provincia con el Municipio. “La política se tiene que juntar para dar respuesta a cada uno de los vecinos”.

“En campaña dije que iba a dar una reparación histórica a la Capital porque durante mucho tiempo no hubo inversión fuerte y comenzamos a hacerlo con Eduardo Tassano, a quien quiero agradecer esa disposición, para que nosotros estemos trabajando en conjunto. No con peleas, no compitiendo para ver quién hace más daño al otro, sino sumándonos para ver cómo hacemos más cosas juntos”, destacó.

“Esta es una asociación virtuosa. Es la manera que tenemos que construir una sociedad diferente para salir adelante a pesar de las dificultades. Solamente juntos vamos a salir a construir el futuro de todos los correntinos”, acotó.

Mientras que en la inauguración de la Casa para Voluntarios y otras dependencias en el Centro de Conservación Aguará, Valdés destacó la inversión que viene realizando el Gobierno provincial en el cuidado de la naturaleza.

“Hoy estamos revolucionando el conocimiento y nuestra actitud frente a la naturaleza. Siempre decimos que somos productores de naturaleza y para serlo tenemos que también aprender a curarla; y para eso se necesita inversión y parte de eso, es lo que hacemos en el Centro Aguará, como provincia”.

También destacó el trabajo de los voluntarios, “que vienen a ayudarnos a trabajar este concepto que tiene que ser el cambio filosófico en la república Argentina de los ciudadanos frente a su medioambiente”.