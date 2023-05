El tarjetero le dejó un mensaje al conductor que no pagó

Un conductor no pagó el estacionamiento medido de su vehículo en pleno centro de la ciudad de Corrientes y el tarjetero le dejó un particular mensaje. El hecho se registró este martes por calle Hipólito Yrigoyen al 1800, donde se encontraba el auto de alta gama. En uno de los vidrios se podía leer un papel que decía: “Le comunico que debe salir a pagarme el estacionamiento a la tarde o mañana. o de lo contrario se le multará o secuestrará el vehículo”. Dicho mensaje finalizaba: “Soy el tarjetero. Gracias”. Las fotos fueron publicadas en el Instagram de El Litoral, se viralizaron rápidamente y llegaron a dicho conductor, quien dio su respectiva explicación. “Soy yo, llegué a la madrugada y obviamente no hay nadie. Ahora le busco al chico y pago sin dramas”, afirmó. Además, ante algunos cuestionamientos, el sujeto sostuvo que es de Misiones y que tampoco estaba al tanto del uso de la aplicación para pagar el impuesto.