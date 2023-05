Nueva muestra en el Centro Cultural de la Unne

Más Info

El Festival de Cine de los Pueblos Originarios extiende su convocatoria

n La convocatoria para la recepción de trabajos audiovisuales para el 14° Festival de Cine de los Pueblos Originarios, que inicialmente cerraría el 25 de mayo, se extenderá hasta el martes 30. De esta manera los interesados en participar tendrán más tiempo para formar parte de la actividad que se desarrollará desde el jueves 8 al domingo 11 de junio, bajo la organización del Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales (Decaad) del Instituto de Cultura del Chaco.

Las producciones participantes pueden exponer aspectos culturales, artísticos, de organización comunitaria, sociales, económicos o políticos de los pueblos originarios latinoamericanos, sin ser la temática un requisito excluyente para la participación del festival. Cabe aclarar que el festival es de carácter no competitivo.

Pueden participar realizadores audiovisuales de la comunidad originaria y no originaria de Latinoamérica. Tendrán prioridad las realizaciones que cuenten y muestren en la producción el punto de vista y el discurso de las comunidades originarias.

Cada participante podrá enviar hasta dos trabajos, pudiendo los mismos haber sido realizados bajo cualquier instancia o modo de producción (grupal, individual, comunitaria). También podrán inscribirse producciones ganadoras o exhibidas en otros festivales o muestras de cine.

La selección del material estará dada por la pertinencia en relación al punto de vista del relato, las condiciones de producción y de proyección. Cabe resaltar que aquellos materiales que fueran seleccionados para la muestra serán notificados por correo electrónico.

Podrán participar películas de todos los géneros (documental, ficción, animación, experimental) realizadas a partir del 2020. Pero quedan excluidas las producciones institucionales (gubernamentales o no gubernamentales) y programas comerciales.

Las películas pueden haber sido finalizadas en fílmico o cualquier formato de video, siendo requisito necesario para la selección el envío en formato video. Y los trabajos deberán ser presentados en español o en lenguas originarias con subtítulos en español.

Cabe mencionar que se establecerá un comité de selección del material, integrado por un tribunal constituido por los pueblos originarios.

Las bases y condiciones están disponibles en la biografía del perfil de Instagram del Decaad (@decaad.chaco), y se pueden solicitar también por correo electrónico a: cinepueblosoriginarioschaco@gmail.com.

(VAE)