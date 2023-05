Yanina Latorre acusó a La Chipi de serle infiel a Dady Brieva

La conflictiva separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto trajo aparejado un enfrentamiento de la actriz con Yanina Latorre, y eso derivó también en un feroz cruce de la panelista con sus compañeros de Duro de domar Pablo Duggan, Julia Mengolini y Mariela “La Chipi” Anchipi.

En una picante entrevista que le brindó a LAM, la esposa de Dady Brieva hizo referencia a la sequedad de partes íntimas que manifestó Yanina al hablar de todo su grupo de trabajo en un descargo, y la mandó a “lubricarse”, lo que generó en que la esposa de Diego Latorre explotara en vivo.

“Pobrecita, me da lástima. (…) Me da fiaca contestarle a una ignorante”, dijo Yanina al regreso del móvil. “Cuando hablo de c… seca es una metáfora para gente elevada e inteligente que entiende, y no te la voy explicar porque a esta hora estoy podrida de hablar pelot…”, agregó.

“Me tirás los cuernos por la cabeza y me das pena. ¿Por qué no hablás de tus cuernos?”, preguntó la panelista al aire, y dio más pistas: “Los del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el Bailando y terminó todo mal. El que bailaba tango”, especificó.

“¿Te acordás que te escapabas a la noche y le decías a Dady que ibas a clase de tango y te ibas con él?”, lanzó Yanina, antes de tirarle un “carpetazo” a Mariela Anchipi sobre los inicios de su relación con Dady Brieva.

“En Intrusos, Jorge Rial tenía la primicia de que ustedes ya estaban juntos y Dady le pidió por favor que no lo contara, que lo esperara porque le estaba poniendo un negocio de ropa a su ex Clelia para ponerla contenta. La dejaba con guita y con el negocio puesto para que no se quejara tanto”, dijo Yanina, sobre la pareja que hace poco celebró sus 12 años juntos.

Fuente: Ciudad Magazine