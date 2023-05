Valdés convocó a presentar propuestas a cada correntino para un triunfo histórico

n El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un acto de presentación de candidatos legislativos en Santa Rosa, donde aseguró que “estamos comprometidos en seguir profundizando este proyecto político que garantiza desarrollo, modernización e inclusión social en cada punto de Corrientes. Invitemos, convenzamos y presentemos nuestras propuestas a cada comprovinciano para que el 11 de junio logremos un triunfo histórico”.

Insistió en la necesidad de la revolución educativa con las computadoras que se entregan a los estudiantes, con la generación de contenidos audiovisuales desde Corrientes Play y de fibra óptica para cada escuela. Dijo también: “Desde Corrientes le decimos a la Nación que queremos más universidades públicas como tienen otras provincias. Si queremos igualdad nacional, nos tienen que tratar como iguales, pero nos vienen discriminando hace tiempo. Los correntinos siempre pusimos el hombro. Somos productores por excelencia”.

“Corrientes es el campo. Nosotros somos el campo, por eso ayudamos a los productores afectados por la sequía y los incendios, nunca es suficiente. Pero estuvimos”, agregó.

“Que no nos vengan a hablar de unidad nacional si no nos dejan mirar las cuentas de Salto Grande. Queremos que nos dejen manejar Yacyretá. Queremos que las regalías nos paguen en efectivo y no al valor que quieren. Por eso los demandamos”, afirmó.