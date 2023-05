Cristina no está proscripta

Por León Horacio Gutnisky*

Especial para El Litoral

En un acto de muchísima concurrencia, en la Plaza de Mayo y adyacencias, (concurrencia que muchos dirigentes y candidatos envidian, pero no tienen la plata que costó y ni desean comprar presencias que no siempre se convierten en votos), Cristina volvió a insistir con su proscripción.

La verdad es que ella se autoproscribe y no se presenta porque sabe que las presencias no son votos y puede perder y se termina el kirchnerismo.

Por las dudas no se somete al voto soberano de los habilitados para votar, y mantiene el mito.

Esa multitud fue llevada tras una promesa o una prestación y, además, una oportunidad de conocer la Ciudad sin costo y con beneficios.

Ahora, ¿quién asumió los costos? ¿Los fondos públicos de la Vicepresidencia? ¿Cristina con su fortuna personal? ¿El partido Justicialista cuyo presidente , Alberto Fernández, ni fue invitado?

La ciudadanía quiere saber quién pagó y si se usaron fondos públicos para un acto partidario.

Ahora, no es cuestión de qué Gobierno fue mejor o peor, si el de Macri o el de la dupla Cristina- Alberto Fernández. Tampoco es cuestión de tirar cifras a un público que no entiende de qué se trata, y que solo sabe que no tiene trabajo, que sus hijos no se educan y que tiene que prometer su voto a cambio de unos pesos o de un plato de comida.

Lo que interesa es cómo mejora la situación económica del país, la falta de seguridad, cómo se llega a fin de mes sin tener que recurrir a préstamos al 100 por 100 de interés o más. La verdad es que con Macri el dólar, que regula la economía, estaba a $40 y hoy supera los los $ 490.

En síntesis, un nuevo acto, esta vez más grande, sin propuestas claras de soluciones ni candidatura.

Bastaba ver la cara de Sergio Massa, que no era de alegría ni de un precandidato.

Y detrás del televisor, ¿qué estaría pensando el presidente de la Nación cuando medio Gabinete participaba del acto?