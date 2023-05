“El Gobierno nacional es el peor de la historia y lo vamos a cambiar”

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer en Itatí, el primer acto de cierre de campaña de ECO+Vamos Corrientes. Pidió ganar las elecciones con el mayor margen posible para marcar la diferencia, fustigó al Gobierno nacional y lo calificó como “el peor de la historia”.

En el polideportivo Municipal colmado de militantes y simpatizantes de la alianza oficialista, Valdés durante su discurso apuntó contra Nación. “Es el peor gobierno de la historia y lo vamos a cambiar”, aseguró al hacer alusión a la crisis económica por la inflación.

Habló de la unidad de los partidos políticos que conforman la alianza para construir el futuro. “En estos tiempos democráticos nos dimos cuenta de que mientras nosotros nos peleamos comenzamos a tener miseria, pobreza y desazón”, expresó. También se refirió a la demanda que Corrientes interpuso contra el Gobierno nacional por las regalías. “Corrientes es la productora de energía número uno de la República Argentina. No podemos permitir que nos sigan esquilmando. Nosotros tenemos que ser conscientes de la riqueza que tenemos, por eso tenemos que invertir bien”, remarcó y destacó la producción ganadera, arrocera, forestal de la provincia.

Habló de la revolución en la educación que está generando el Gobierno provincial. Aseguró que “la educación pública para el pueblo de Corrientes es sagrada”. “No se dejen guiar por los versos de algunos que creen que tirando un bono de plata van a lograr lo que hacen nuestros maestros, docentes con la educación pública. Estamos agradecidos con cada uno de ellos”, remarcó.

“A los que hoy están del otro lado y por ahí se disfrazan de autoconvocados, les digo que a nosotros no nos engañan. Si están en el Gobierno, creen universidades públicas para nuestros jóvenes. Nosotros queremos eso porque todo pueblo que no piensa en el futuro, va a estar condenado al fracaso y el futuro es el conocimiento”, enfatizó.

Pidió que “la política deje de pensar en pavadas, en boludeces. Quieren amañar la Justicia para lograr impunidad para los ladrones y corruptos que tienen que ir presos”.

“Quiero que no me dejen solo. Que todos tengamos esta utopía en nuestro corazón. Si nosotros, los militantes políticos, no tenemos pasión para trabajar, es difícil convencer al otro”, advirtió.

“El 11 de junio tenemos que ganar con el mayor margen posible para marcar la diferencia porque estamos juntos y unidos con el pueblo correntino”, cerró.

Colonia Liebig

Valdés presidió ayer el acto central en conmemoración del 99 aniversario fundacional de Colonia Liebig. Anunció que se construirá una nueva escuela secundaria, se entregarán 35 viviendas a través del Invico y garantizó la construcción de más hogares. En este contexto, Valdés, también en el Paraje Santa Rosa, dejó habilitada una sala de primeros auxilios y un nuevo salón de usos múltiples.

“Estas obras permiten que más de 120 familias de la zona puedan acceder a servicios básicos de salud, como también realizar talleres y clases de apoyo escolar”, declaró al respecto el mandatario.