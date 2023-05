“El Litoral es una pasión que lleva 63 años de constante innovación”

El diario El Litoral, cumplió ayer 63 años. Y su director propietario, Carlos Alberto Romero Feris, dialogó con Radio Sudamericana para compartir con Daniel Toledo, Luis Sosa y todo el equipo radial las vicisitudes del decano del periodismo correntino.

“Mi primer recuerdo que tengo del diario es el reto que ligué de mi padre, Juan Romero, y del administrador don Ricardo Martín Dudó, porque lo primero que encontré en el edificio fue un triciclo de reparto y me puse a andar por una galería que estaba recién encerada. El triciclo tenía la rueda con tierra, con barro. Imagínense el reto que me dieron”, recordó Carlos Romero Feris en el marco de los 63 años del diario El Litoral.

“La pasión es el diario. Ustedes lo saben, ustedes son periodistas, yo no lo soy, pero he convivido con todos ustedes siempre y realmente es una pasión la información y estar en el lugar”, agregó

“Es una convicción seguir afianzándose y adaptándose a los cambios. Me acuerdo en el año 73, en un momento tuvimos que salir impresos en papel de escritura, porque no había papel de diario, no se conseguía. El diario y los medios también siguen acompasadamente lo que pasa en el país, en momentos de bonanza y fundamentalmente de crisis no pueden estar exentos. Tenemos muchos sinsabores, como cuando empezó a producirse el papel argentino para diarios. Hasta ese entonces el papel se importaba con arancel cero de impuestos y, desde ese momento, se fabricó en el país para todos los diarios argentinos, pero a los del interior nos costaba mucho conseguir el cupo. Ahí nomás se nos encareció un 40% la materia prima”, rememoró.

“Me acuerdo también de la llegada del Papa y el cambio de formato del diario con la incorporación del color, fueron novedades extraordinarias que sacudieron nuestra provincia. Pero el día en que vino el Papa, que tenía que haber sido un día de sol, de acuerdo con todos los pronósticos, fue el día en el que más me mojé en mi vida, porque diluvió a la hora de la misa. La emoción de tener a Juan Pablo II en frente fue algo extraordinario y emotivo. Ese día cambiamos el formato, ese día cambiamos a tabloide”.

“Hay un dicho que no es mío, yo lo repito, que los errores de los médicos quedan bajo tierra, los errores de los abogados quedan entre rejas y los errores de los diarios, de los periodistas, quedan escritos y no duran solo 24 horas sino que se sacan en cara todos los días. El aplauso dura poco. Pero el periodismo es una pasión. Es hermoso y es algo que yo he inculcado a mis seis hijos y todos están en la misma línea, así como mi padre me inculcó en el poco tiempo que viví cerca de él, porque falleció muy joven. Me crié con el olor a tinta y es una pasión que la llevo adentro”.

“Por suerte hay vacas también en el grupo empresario. Hoy el sustento de un diario es solo el tema de la publicidad y del ingreso comercial, porque la venta es muy poca. Hoy todo el mundo lee el diario en Internet. Salgo algún maniático como yo, que a veces cuando estoy en el campo y no tengo el diario en la mano, lo imprimo”.

“Hoy la publicidad es bastante escasa también porque el país está complicado, yo creo que cualquier empresa lo primero que corta dentro de sus costos es la publicidad. Entonces, todo el mundo cierra el grifo de la publicidad y somos nosotros los que sufrimos. Lo que hoy sucede en el país no tiene nombre. El diario tiene 63 años, yo tengo 9 años más, tengo 72 y vivimos momentos tan difíciles, injustos, que realmente a veces no hay términos para calificar, pero como los que hoy estamos pasando, no hemos pasado, ni en las peores épocas. Es demasiado complejo.

Por suerte en el diario estamos innovando siempre. El Litoral es el legado de Juan Romero, como una marca a fuego que nos ha puesto papá, porque nos enseñó el cariño a la empresa, a la actividad, y eso aprendimos los hijos. Hoy, así como somos seis hermanos, fuimos seis porque tengo una hermana fallecida, yo tengo seis hijos también y todos por igual aman al diario. Y siempre vamos a tener que hacer algo extra en otras actividades para sustentarlo, porque el diario es un insignia de la familia. Y va a seguir así. La redacción del El Litoral es una gran familia, donde nos conocemos todos, nos apreciamos, nos queremos todos, y hacemos todo con cariño, cada uno pone su parte. Es una pasión donde uno vuelca todo lo que tiene”.