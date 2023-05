Jorge Castro: “Hoy, con el voto de los menores de 40 años, Milei es presidente”

El exgobernador de Corrientes, José Antonio “Pocho” Romero Feris, dialogó con el doctor y analista internacional Jorge Castro, en un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del programa televisivo “Corrientes de Pensamiento”, que conduce el exsenador nacional. Sorprendió la firme convicción de Castro sobre la actualidad electoral de Javier Milei, sobre quién aseguró que “si las elecciones fueran hoy, sería el nuevo presidente de Argentina”. Advirtió además que es fundamental que “Massa logre que el desembolso de 10.600 millones de dólares por parte del FMI, para evitar el colapso del país”.

“No hay tema más importante en la Argentina que la negociación que lleva adelante el equipo económico encabezado por el ministro Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina experimenta las consecuencias de la sequía más grave de la historia del país. El cálculo que hay que hacer respecto al efecto económico que ha tenido la sequía es de que se han perdido, en lo que se refiere a los ingresos de los dólares provenientes de las exportaciones agroalimentarias, más de 23.000 millones de dólares, que implica la caída del Producto Bruto del cuatro por ciento. Al mismo tiempo esto implica que se mantiene y se agudiza la difícil situación macroeconómica”, alertó el experto.

“El país experimenta una alta tasa de inflación de más de 120 por ciento, agudizada por la sequía y al mismo tiempo una tasa de inflación mensual que ha entrado en el orden del 7 por ciento por mes de incremento. En estas condiciones lo que el gobierno argentino ha planteado al FMI es que los tres desembolsos que tiene que realizar en el segundo semestre del año y que ascienden 10.600 millones de dólares se adelanten al mes de junio de este año con el objetivo de enfrentar la carencia absoluta de dólares”, explicó.

“Este es un punto de especial importancia porque acá lo que está en juego es que si la Argentina no consigue para antes de agosto ese dinero experimentará un colapso económico y de profunda recesión, que solo puede ser evitada por el fondo”, advirtió

“Este es un punto que hay que subrayarlo porque hay una conciencia clara en el gobierno norteamericano, incluyendo a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que es Janet Jeelsen, que está en juego una situación vital para la Argentina y que es un momento crucial de su historia”, agregó.

“El desembolso no hay que darlo como un hecho hasta que no se cumpla efectivamente. Habrá una definición en las próximas dos semanas”, aseguró.

Realidad electoral

Consultado sobre la actualidad política, Castró sostuvo: “Massa tiene la totalidad del poder político del país, debido al debilitamiento de la autoridad presidencial de Alberto Fernández. En estas condiciones el papel de Massa es absolutamente crucial en la Argentina. Más allá de los sectores políticos o partidarios o de identificación con alguna de las facciones que en las cuales está dividida la coalición gobernante”.

Oposición y Milei

“Hay un evidente retraso de las fuerzas de la oposición, sobre todo en lo que se refiere a dejar de ser oposición y a tener una visión positiva de lo que van a hacer en el gobierno, en el caso de triunfar. Este agregado es uno de los motivos que ha llevado la aparición de un hecho nuevo de la política Argentina, que es el vigor extraordinario que ha adquirido la candidatura de Javier Milei”, lanzó.

“Este es un dato estratégico a tomar en cuenta, en este momento el sistema político argentino está dividido en tres sectores: el oficialismo, la oposición y el tercero, Javier Milei, cuya candidatura no deja de crecer incluso en términos territoriales”.

“El hecho más relevante del sistema político es que se ha dividido entre gobierno, oposición y Milei. Milei no tiene estructura, lo que tiene son votos. En los últimos tres meses su candidatura no ha dejado de crecer, mes tras mes. Los encuestadores más importantes del país sostienen que con el voto de los argentinos de menos de 40 años, en este momento, se podría asegurar que el próximo presidente de la Argentina es Javier Milei”.

“ Acá hay un cambio generacional enormemente importante y la candidatura de Milei le está quitando votos, tanto a la oposición como al oficialismo, incluso el voto favorable a Cristina kirchner en el Gran Buenos Aires. En el partido de La Matanza, por ejemplo hay un sector del voto a favor de Cristina Kirchner constituido por los los hombres jóvenes pobres que se han volcado y comienzan a volcarse cada vez en mayor número a favor de la candidatura de Milei”.

“No tengo idea lo que puede ser un gobierno de Milei, pero puedo asegurar es que su candidatura crece semana tras semana mes tras mes en los últimos tres meses. Hay un vuelco del voto de los hombres jóvenes de menos de cuarenta años hacia la candidatura de Milei, aunque antes votaran a la oposición o al oficialismo. Más importante que el proceso electoral de este año es lo que está en juego con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina arriesga no una derrota electoral, que está en juego es el riesgo de un colapso del sistema económico. Y por consiguiente un colapso también del sistema político por eso es que las negociaciones que lleva a cabo en este momento Massa y su equipo económico, encabezado por Gabriel Rubistein en Nueva York, tienen un carácter crucial para el país, no para el oficialismo, no para la oposición, no para Javier Milei, para todos.

(Jorge Castro es analista internacional. Presidente del IPE, autor de los libros “El Desarrollismo del Siglo XXI” y “China y Argentina en el Siglo XXI”).