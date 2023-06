Muerte por agroquímicos: el padre de la víctima dijo que se sintió humillado por la condena

José David Rivero, el padre del niño de cuatro años que murió por intoxicación de agrotóxicos en Lavalle, habló sobre la indignación que le despertó el fallo del Tribunal de Juicio de Goya que condenó a tres años de prisión en suspenso al productor agropecuario Oscar Antonio Candussi, por el delito de Homicidio Culposo.

“Me sentí humillado con el fallo de la justicia”, lanzó en una charla con FM Sudamericana, donde además admitió: “Me la veía venir”. “Ese día no estábamos juzgando una conducta, estamos juzgando un asesinato a mí me asesinaron a un hijo. Yo medio cuerpo tengo en el cementerio y medio cuerpo en el juzgado”, remarcó.

Luego señaló que “a los testigos del productor no le hacían repreguntas e incluso había irregularidades en sus testimonios. Yo me descompuse al escuchar estas cosas”, sostuvo.

Por otra parte se mostró indignado por la acusación de la defensa del productor, quien señalaba que todo se trataba de un arreglo para sacarles dinero. “Dijeron que éramos un clan que estábamos detrás de la fortuna del empresario tomatero, el clan éramos los padres, la viuda del doctor Julián Segovia y la señora Marta de Infancias Robadas”, planteó.

En cuanto a la sentencia reveló que “una persona que no puedo decir quién, vino a mi casa me abrazó y me dijo que la condena no iba a ser favorable a nosotros porque no le estaban por soltar la mano a Candussi”.

“Me llevaron a juicio a 11 años de la muerte de Killy y tuve que volver a recordar todo lo que me pasó, y que me salgan a decir ‘es un asesino buenito’”.

Tal como se anticipó el jueves último, el Tribunal de Juicio sentenció a tres años de prisión al productor tomatero por la muerte del niño de 4 años, ocurrida en Puerto Viejo, Lavalle. La intoxicación ocurrió el 4 de abril de 2011 y el pequeño falleció el 13 de mayo de 2012, por intoxicación aguda en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

(WA)