Gloria, mamá de Cecilia: "Hay muchas hipótesis, primero vamos a ver si hay cuerpo"

Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, dialogó este miércoles en el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio sobre las manifestaciones que se realizarán en Chaco a partir de las 20:30 en la plaza principal de Resistencia y sobre cómo se viene llevando adelante los rastrillajes.

En las últimas horas, el abogado defensor de Emerenciano Sena y Marcela Acuña confirmó que los dirigentes sociales quedaron imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

En ese sentido, Romero indicó: "Hay muchas hipótesis, primero vamos a ver si hay cuerpo, esto parece sacado de una película de terror".

"Estoy destrozada, me sacaron lo más importante, me sacaron mi hija en un minuto y encima lo taparon", aseguró.

Sobre todo fue tajante con el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich, diciendo que se "tiene que bancar el discurso de estar de lado de la víctima como si nadie supiera quién es Emerenciano Sena".

En cuanto a las primeras investigaciones y rastrillajes, Romero aclaró que se realizaron de manera irregular. "Me dijeron que el fiscal no tenia recursos, ni la policía, suspendieron las búsqueda porque no tenían luz", señaló.

Además, comentó que se encuentra amenazada "por los piqueteros" y que tiene un botón antipánico pero no un móvil policial afuera de su casa.

MARCHA

La mujer de 53 años, muy conmocionada por la desaparición hija, convocó a toda la provincia de Chaco e inclusive al resto del país a manifestarse para que se haga justicia por Cecilia.

"En toda la provincia toquen bocina, expresen lo que sienten por este caso, por esta impunidad y por esto que hacen los políticos", destacó.

Además añadió que le gustaría que el nombre de Cecilia sirva para algo, "que sea un símbolo, un símbolo de que estamos podridos de la política".

Escuchá la entrevista completa: