Escrutinio: calificaron como “error técnico” a la falta de consignación de votantes

Ante la falta de consignación de la cantidad de votantes en 390 telegramas de las Elecciones legislativas provinciales y municipales, desde la Junta Electoral de la Provincia insistieron que “los votos emitidos están perfectamente establecidos, solo que los presidentes de mesa o fiscales omitieron poner el número de la cantidad de votantes”.

Para las elecciones provinciales que se realizaron el 11 de junio, compitieron tres frentes electorales y un partido político: Eco + Vamos Corrientes, el Frente de Todos, Ganemos Corrientes y el Partido Libres del Sur.

“La Junta Electoral advirtió que había 390 mesas en las cuales no se consignó el número de votantes que implica un número muy grande de votos , más de 70 mil votantes”, insistió ayer el Presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sanchez Mariño en dialogo con El Litoral.

Aclaró que “los votos emitidos están perfectamente establecidos, solo que los presidentes de mesa o fiscales omitieron poner el número de la cantidad de votantes. De igual manera siempre hay un recurso último que es el del padrón que viene dentro de las urnas”, agregó.

“Todo está encaminado, trabajando con total tranquilidad. Queremos terminar el viernes. Hoy cerramos Goya, Mariano I Loza, Parada Pucheta, Monte Caseros y algunas más”, comentó.

La apoderada de ECO+ Vamos Corrientes, Graciela Rodríguez en declaraciones a la prensa señaló que “aumentará el porcentaje de votantes que se dio a conocer oficialmente debido a “errores técnicos” a la hora de realizar el registro de votantes”.

Por su parte, el apoderado del Frente de Todos Felix Pacayut en diálogo con El Litoral consideró que “estamos trabajando de forma normal. Cerramos Goya y estamos con el recuento de Paso de los Libres, lento para mi gusto. Estamos en 60 mesas más o menos”.

“Puede variar en algún concejal, pero en términos generales se va a mantener todo”, dijo sobre la posibilidad de recuperar votos.

Sobre el “error ténico” comentó que “eso era una cuestión que tenía que ver con los cargos provinciales, pero no modifica la distribución, lo que sí arroja una falta de transparencia sobre los resultados”.

Aunque quedaron muy lejos de acuerdo al recuento provisorio, el Parlamentario del Parlasur Alejandro Karlen de Ganemos Corrientes se quejo en las redes sociales. “Pediremos se vote de nuevo en estas 390 urnas, ante semejante diferencia que casualmente coincide con mesas donde no pudimos tener fiscales. (Y no aparecen votos GC) Más de 74 mil votos no se contaron en Corrientes”, tuiteó.

Cambio en Marino I. Loza

En Mariano I. Loza se revirtió el resultado de las elecciónes y el Frente de Todos logró un concejal. Lucas Barrios, el flamente edil electo, confirmó la novedad. “Estoy feliz porque ganamos las elecciones en el escrutinio definitivo por 13 votos. Vamos Mariano I. Loza que hay otro camino”, sostuvo.

En el recuento provisorio, Eco había logrado 624 votos contra 560 del Frente de Todos, pero en el recuento definitivo se dio vuelta la elección.