Bronca en el FdT: pierde una banca en Goya por tres votos y hay controversia

n El Frente de Todos se desayunó ayer que por tres votos había perdido una banca a concejal en Goya. Con la sangre en el ojo, pidieron explicaciones a la Junta Electoral y esperaron una respuesta hasta las 21. Denunciaron robo y no descartaban una conferencia de prensa para hoy.

De acuerdo con el cálculo del peronismo, la distribución en el Concejo goyano quedaría 6 para ECO+Vamos Corrientes y 1 para el FdT. La explicación de los jueces electorales fue sencilla: “Nada está cerrado. Se actualizan y sincronizan los datos. Pero aún resta resolver los votos impugnados y el de los privados de libertad. Son los apoderados del Frente de Todos quienes deben señalar dónde está el error. Ellos tienen acceso a todas las actas que se subieron. Deben controlar y señalar dónde está el supuesto error”.

“Nos fuimos el miércoles por la noche y teníamos dos concejales. Revisamos los números por la mañana y nos dicen que perdimos un concejal. Es decir, Cecilia Górtari hoy no sería concejal. No entendemos qué pasó y pedimos explicaciones a la Junta. Es evidente que restaron votos a todos los partidos. En un principio ganábamos por 42 votos y ahora perdemos el segundo concejal por tres. No se entiende”, dijo a El Litoral Félix Pacauyt, miembro del Frente de Todos.

Los apoderados del Frente de Todos se anoticiaron que los números del escrutinio de Goya habían cambiando y Cecilia Górtari, exradical, se quedaba sin banca. Los peronistas estallaron de la bronca y salieron a denunciar “robo y fraude”.

Todo indica que se resolverá en las próximas horas. El recuento de votos continuó ayer por Capital y se espera hoy concluir con las casi 900 urnas capitalinas, Para cerrar el recuento definitivo el sábado a primera hora- "El escrutinio por ahora sigue siendo provisorio, recién cuando se cierren todos los distritos electorales se podrá emitir una queja particular sobre determinada mesa. Pero hasta ahora no se puede hablar de bancas adjudicadas y demás. El escrutinio provisorio no tiene validez legal, solo informativo", iinsisiteron.

Comunicado del FdT

“Luego de haber finalizado, este miércoles 14/6 al mediodía, el escrutinio definitivo de las 204 mesas de la ciudad de Goya en presencia de autoridades de la Junta Electoral Provincial. Las autoridades habían confirmado los resultados la elección en la Ciudad de Goya, con Guillermo Córdoba y Cecilia Gortari como concejales electos por el Frente de Todos”, aseguraron.

“Pero, en las primeras horas del jueves 15/6 en la reapertura del escrutinio definitivo, anoticiaron a los apoderados del Frente de Todos que los números de Goya han cambiado” en perjuicio de la concejal electa Cecilia Gortari”.

“Desde el Partido Justicialista y la alianza Frente de Todos denunciamos “la falta de transparencia que se viene observando desde el escrutinio provisorio y ahora con esta situación irregular en la que, la alianza oficialista ECO+Vamos Corrientes intenta robarle una banca de concejal al Frente de Todos en Goya”, señaló el normalizador del PJ Corrientes, Gustavo Aguilera.

El PJ Corrientes y del Frente de Todos “exigimos una urgente respuesta de la Junta Electoral Provincial y que se respete la voluntad popular”, señaló el normalizador del PJ Corrientes, Máximo Rodríguez.

“La alianza Frente de Todos demanda explicaciones sobre: ¿En qué momento preciso cambiaron los números de ayer a hoy del escrutinio definitivo? ¿Quién ordenó, quién autorizó, a qué hora y cómo se realizó la revisión posterior al escrutinio definitivo? ¿Por qué lo hicieron en ausencia de nuestros fiscales y apoderados del frente de Todos? ¿El escrutinio definitivo ya no es más definitivo?”, alertaron.

“El PJ Corrientes y del Frente de Todos expresamos nuestra solidaridad con la compañera Cecilia Gortari y exigimos una urgente resolución del conflicto”, concluyeron.