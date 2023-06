Ricardo Guillermo “Caito” Leconte presentó su libro Soplan Vientos Liberales en el salón de conferencias del diario El Litoral. La obra reúne un exhaustivo trabajo del dirigente en el que, capítulo a capítulo, deja en evidencia el centralismo del Gobierno nacional, el populismo y la constante discriminación a Corrientes.

Ante un salón repleto, Caito dio detalles del libro, en el que reedita variados artículos que escribió a lo largo de los últimos 12 años. Criticó el populismo que exalta la figura de líder y que genera pobreza. A contraposición del liberalismo que busca generar prosperidad en la ciudadanía.

Destacó el aporte del liberalismo al poner fin al absolutismo y señaló que ha sido un factor fundamental en el avance de la humanidad y en el desarrollo de las sociedades.

Hizo hincapié en las restricciones y dificultades que enfrenta la gente en países socialistas, como la falta de alimentos, el temor a ser encarcelado y la censura a los periodistas. En contraste, en un sistema liberal, los periodistas tienen plena libertad para expresarse.

Subrayó los valores que este movimiento practica, entre ellos la defensa de la Constitución, las libertades individuales, la prioridad de la vida, la lucha contra la corrupción y el correcto funcionamiento de la Justicia, donde aquellos que cometen delitos deben pagar por sus acciones.

Leconte explicó: “La obra busca el debate y la discusión de ideas y sobre todo hacer conocer a los jóvenes los beneficios de las ideas liberales en momentos que la Argentina se cerraba al mundo y se vinculaba con dictaduras y totalitarismo.

No soy historiador, no soy ingeniero, no soy médico, no soy urbanista, son temas que fui opinando desde el sentido común o de lo que yo sentía”.