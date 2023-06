Un correntino quiere donarle un riñón a Silvina Luna

Juan Ignacio Canteros es correntino, tiene 26 años y es Licenciado en Comercio Exterior. Desde hace dos días intenta de manera desesperada hallar la manera de que alguién lo ayude a a ayudar: quiere donarle un riñón a Silvina Luna, si es que los estudios médicos determinan esa posibilidad. Pero los organismo oficiales no pudieron ayudarlo y hasta lo desalentaron.

"Me conmueve la situación de Silvina. Veo que está muy sola y si puedo ayudar, no veo porque no hacerlo. Es por una cuestión de empatía, de humanidad", dijo el correntino que dejó el número de celular de su madre para que puedan contactarlo.

"Llamé a todos los telefónos oficiales y nadie responde. Llamé al Cucaicor y la chica que me atendió me pidió que lo piense mejor y empezó a enumerar las complicaciones de vivir con un solo riñón. Increíble", agregó en declaraciones a ellitoral.com.ar

"Ojalá que algún familiar o médico pueda contactarme y pueda ayudar a Silvina", dijo Juan Ignació tras repasar el número de su madre, Analía: 3794015128.