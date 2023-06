A Julieta Poggio la criticaron por un supuesto retoque estético y aclaró qué le sucedió

Julieta Poggio fue una de las figuras invitadas a una gala organizada por la revista Gente en el Día Internacional del Orgullo que se llevó a cabo en Artlab, un espacio ubicado en el barrio Chacarita. La exparticipante de Gran Hermano lució un diseño de Gustavo Pucheta: un vestido blanco con una larga cola y un detalle alusivo bordado en la cintura, recreando la bandera multicolor.

Al evento asistieron más de 200 invitados, incluidos artistas, referentes de la colectividad LGBTIQ+ y personalidades destacadas en el apoyo de la visibilidad de la diversidad que desfilaron por la rainbow carpet (alfombra multicolor) con outfits muy llamativos. La premisa de los organizadores con respecto al dresscode (código de vestimenta) fue clara: “Más es más”. De esa manera, cada uno podía apelar a su creatividad a la hora de elegir su propio look.

Luego de brillar con en aquella gala, Julieta Poggio se detuvo a leer comentarios en las redes sociales, notó algunas críticas sobre su apariencia: algunos usuarios le remarcaban que se había hecho un retoque estético en su cara.

Así las cosas, decidió grabar un video en el que explicó que tuvo una reacción alérgica y por eso tenía hinchazón en su boca y en la nariz. “Bueno, resumiendo porque tampoco la quiero hacer tan larga... hoy me levanté enferma”, explicó la actriz en sus Historias de Instagram, red social en la que tiene dos millones y medio de seguidores. “Estuve esta semana con muy bajas defensas. Tuve anginas”, agregó la actriz quien también contó que tuvo fiebre.

“Y hoy a la mañana me levanto con una reacción alérgica que claramente tiene que ver con las bajas defensas que tuve esta semana, por estrés, por ansiedad, por cosas que son difíciles de manejar a los 21 años”, continuó la influencer al mismo tiempo que mostró las cajas de los antibióticos que le recetó el médico para combatir su estado.

Por su parte, describió cuáles fueron las mayores consecuencias que sufrió por la reacción alérgica: “Se me hinchó toda la boca. A la mañana me levanté y dijo ‘¿qué carajo?’. Tengo una bola en la boca, tengo la nariz hinchadísima”. Y contó que estuvo durante varias horas en la guardia del CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas), allí la revisaron, le inyectaron un antialérgico y le recetaron antibióticos.

Luego, decidió producirse y asistir a la gala -”dándolo todo en el evento”, destacó- por la que más tarde fue criticada. “No te toques la cara”, “no te pongas más labios”, fueron algunos de los comentarios que Julia Poggio reprodujo según los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram luego de compartir su look.

“Esto es simplemente para que puedan ver que del otro de la pantalla hay personas que también pasan por cosas feas, cosas difíciles. Por más que algunas personas crean que nosotros no lo leemos, yo por lo menos leo todo”, continuó la actriz y exclamó: Todos nos enfermamos, todos tenemos un día difícil, esta es la primera vez que tengo una reacción alérgica. Fue muy feo, me asusté muchísimo. Me levanté con la jeta (cara) hinchada, claramente es por las defensas bajas”.

Por último, dejó en claro que a ella le interesa dejar un mensaje de amor a través de su comunidad en sus redes sociales. “Quiero transmitirles que en esta cuenta siempre prevalecen las buenas vibras y deseo en el mundo menos odio y más amor, porque es de verdad lo que te genera algo y lo que te llena el corazón al final del día. Por eso, los amo a todos los que me tiran la mejor, me apoyan y me acompañan”. En tanto, mirando a cámara y haciendo un fuck you con sus manos, agregó: “Y a los haters que se vayan a la mierda. Ya estoy harta”.

“Los amo, chau, buenas noches y buenas vibras”, escribió junto al último video en el que dio por finalizado el tema Julieta Poggio, quien por estas horas compartió un viaje junto a su hermana Camila Camarda, quien estuvo de visita por unos días a la casa de Gran Hermano cuando ingresaron familiares de los participantes. Además, mientras tanto, se prepara para debutar como figura en la obra teatral Coqueluche, bajo la dirección de José María Muscari.

