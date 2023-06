Insfrán contrataca en el impulso a su reelección: “Quieren poner todo en manos de la Justicia”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, criticó ayer a sectores de la oposición que “hablan de republicanismo” y quieren “poner todo en manos” de la Justicia ignorando que existen “tres poderes en el Estado”, al referirse al pedido de impugnación de su candidatura presentado ante la Corte Suprema por Fernando Carabajal postulante a la gobernación por Juntos por Cambio (JxC).

“Están poniendo al país ante un sólo poder que es el Judicial y después hablan de la república. Parece que no saben que en el estado hay otros dos poderes como el Ejecutivo y Legislativo. En la Constitución de nuestra provincia está asegurada la alternancia. ¿Quién la decide? El pueblo, eso es lo que pasa en Formosa”, señaló Insfrán, quien gobierna Formosa desde 1995 y busca su octavo mandato.

El mandatario formuló estas declaraciones al encabezar en el barrio Itatí de la capital provincial el operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo”, y se definió como “un soldado de (Juan Domingo) Perón” al que “no harán callar”.

“Nosotros estuvimos siempre, aunque seamos el anteúltimo territorio nacional en provincializarse, gracias a la ley que firmó el 28 de junio de 1955 Juan Domingo Perón.

Somos federales y eso lo vamos a defender a rajatabla. No tengo la culpa de que ellos (la oposición) no sepan ganarse el corazón de ustedes y no tengan la capacidad de persuadir al pueblo”, remarcó el gobernador.

La Corte Suprema debe decidir sobre un recurso presentado por Carabajal, diputado nacional de la UCR, quien impugnó la postulación de Insfrán para un nuevo mandato, al objetar en artículo 132 de la Constitución provincial reformada en 1999 que no establece límites para las relecciones del gobernador y vice del distrito.