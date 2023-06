Valdés instó a la juventud a ser protagonista con su voto al proyecto provincial y nacional

A cinco días de las elecciones legislativas, el gobernador Gustavo Valdés ayer habló con los jóvenes, en un acto multitudinario que se realizó en el Club Córdoba, de la Capital. Pidió a la juventud que “siga un proyecto de país y provincia”; habló de la democracia y su perfección. “Por eso, ahora por primera vez en Corrientes, los jóvenes de 16 y 17 años van a poder elegir a sus concejales en cada pueblo”, dijo, asegurando que el Gobierno provincial trabaja para “generar empleo para que así ningún joven se tenga que ir de la provincia”.

En la antesala del cierre de campaña que la alianza oficialista concretará el jueves en la Capital y luego del acto donde las protagonista fueron las mujeres, Valdés ayer les habló a los jóvenes asegurando en primer término que “el 11 de junio vamos a tener un triunfo contundente en toda la provincia de Corrientes”.

Remarcó así que “este año se cumplen 40 años de democracia que nos legó Raúl Alfonsín y lo que nos decía nos sirvió para siempre. A mí me dio la energía para seguir militando ininterrumpidamente, con el convencimiento de seguir ideas, por eso no sigan nombres, sigan proyectos, no sigan a las personas, luchen por los ideales, un proyecto de país y provincia”.

“Con Raúl Alfonsín tenemos ya 40 años de democracia, que puede ser perfectible, pero siempre con la oportunidad para hacerlo democráticamente. Por eso, ahora por primera vez en Corrientes, los jóvenes de 16 y 17 años van a poder elegir a sus concejales en cada pueblo”.

Pidió a los jóvenes “luchar juntos para tener más universidades públicas en Corrientes y pelear por el conocimiento como lo hicieron los jóvenes de 1918 en la Reforma Universitaria, tenemos que revolucionar el conocimiento en Corrientes”.

Aseguró que “nosotros somos reformistas, creemos que la base de igualdad de oportunidades está en el conocimiento. Por eso, sin temor, apostamos a la educación pública y gratuita como arma de consolidación del pueblo”.

Pidió que tengan cuidado con las “ideas que dicen que son nuevas, porque son las viejas ideas del conservadurismo, la exclusión y el hambre que la Argentina desterró con Raul Alfonsín cuando ganó en 1986. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser motor y garante del desarrollo y la equidad”.

Valdés instó a fortalecer el federalismo y criticó a la oposición local.

Instó a “seguir el rumbo del desarrollo. Estamos trabajando para generar empleo para que ningún joven se tenga que ir de la provincia”. Y arengó: “Este pueblo de Corrientes no se banca la discriminación de la Nación, queremos libertad para trabajar, estudiar y crecer”.

Destacó la política educativa del Gobierno provincial con el programa Incluir Futuro que está produciendo “una revolución educativa”. “Pero nos trancan en Buenos Aires, porque los dólares le dan a los amigotes del Conurbano bonaerense y no hay dólares para comprarle computadoras a los jóvenes de Corrientes”, se quejó.

En esa línea ponderó la situación financiera de Corrientes. “Tuvimos un superávit de 16 mil millones de pesos que lo vamos a invertir en el futuro de los jóvenes, mientras ellos pasean por el país en avión nuevo", exclamó ante los jóvenes de ECO+Vamos Corrientes.

“Se tienen que terminar esos dirigentes que se aprovechan de la pobreza, es posible transformar la provincia y los estamos haciendo generando las condiciones para que las empresa puedan ofrecer empleo digno a los jóvenes”, aseguró.

“Nosotros somos un espacio político que entendimos que caminar juntos nos lleva más seguros y lejos, es hora que el pueblo se levante con un valeroso sapucay y diga que se puede cambiar”, cerró.

Valdés también ayer encabezó un acto radical en el salón Astros de la Capital donde reivindicó los valores y el legado de Raul Alfonsín. Destacó el trabajo de la militancia y los instó a redoblar los esfuerzos el domingo para seguir siendo la fuerza líder de la alianza oficialista y continuar por el camino del crecimiento y desarrollo.

Mientras que el lunes por la noche desde Curuzú Cuatía, aseguró que “ECO+Vamos Corrientes es la herramienta de la transformación, del desarrollo y el progreso, por eso debemos redoblar los esfuerzos para lograr un triunfo contundente el 11 de junio”.

“La dirigencia local combina juventud y experiencia, y es la responsable de que hoy la ciudad siga creciendo, sumando servicios, industrias y oportunidades”, consideró y advirtió que “el domingo ponemos en juego a este gran equipo, que trabaja en conjunto con la provincia con un solo objetivo: una mejor calidad de vida para todos”, cerró.

Agenda

El gobernador Gustavo Valdés hoy a las 15 presidirá un acto de entrega de notebooks del Programa “Incluir Futuro” en la Escuela Normal “Paula Albarracin de Sarmiento”, de la localidad de Gobernador Virasoro. Seguidamente habilitará un hogar de Adultos mayores “Madre Teresa”.

Luego se trasladará a Desiderio Sosa donde habilitará el nuevo destacamento del personal Policial de Seguridad Rural y Ecológica (Priar).