“Es el desafío más importante de mi vida”, dijo Revidatti, el nuevo DT de San Martín

n La partida de Diego Vadell a México obligó a que San Martín saliera al mercador de pases para encontrar a su nuevo entrenador. El club correntino se movió rápido y decidió apostar a un proyecto propio con la contratación de Gabriel Revidatti, un DT que se formó en la entidad.

Revidatti (34 años), que surgió del club Frondizi en la capital correntina, llegó a San Martín y formó parte de los cuerpos técnicos de Sebastián González y Vadell en la Liga Nacional hasta que en el 2022 decidió emigrar a Japón para ser asistente de Facundo Müller en Veltex Shizuoka.

“Es el desafío más importantes de mi vida. Estoy muy contento por la oportunidad que me da San Martín para ser por primera vez entrenador principal”, sentenció Revidatti.

“Siento una gran responsabilidad, tengo el privilegio de representar al básquet de nuestra ciudad, por eso el desafío es doble y espero estar a la altura”, agregó.

“Me sorprendió el momento en que se dio está oportunidad porque yo tenía decidido volver a Japón. La dirigencia de San Martín me pidió que me prepare porque a futuro querían que asuma la dirección del equipo, pero en este momento no me lo esperaba porque pensé que Diego (Vadell) iba a seguir. Cuando se fue, se contactaron conmigo y sentí que era el lugar donde debía estar”, reconoció en declaraciones que realizó La Red Deportiva (FM La Red).

“Me ponen muy contento las muestras de afectos de la gente desde que se me confirmó como DT, es gratificante y me llena de orgullo, pero eso es deporte profesional y los resultados son los que mandan. Yo asumo el desafío porque considero que estoy preparado”, dijo.

El flamante entrenador del equipo profesional de San Martín sostuvo que “a nuestra zona, la del NEA, La Liga de Desarrollo le aportó muchas cosas. A los jugadores les permitió tener roce durante 38 fechas con jugadores de otra talla física y en otro nivel, sumaron mucha competencia. La apertura de la Liga de Desarrollo le aportó mucho a los jugadores, lo mismo pasó con nosotros, los entrenadores que, además, pasamos a formar parte de una estructura profesional que nos permitió crecer a todos”.

Revidatti trabajará junto con Ariel Checenelli y Diego Blanco como asistentes, Francisco Gamarra como preparador físico y Milton Cardozo será el kinesiólogo. “Fue todo muy rápido y falta que cierren los acuerdos, pero la idea es que todos estén. Es un cuerpo técnico que conozco muy bien, conocen el club y me conocen a mí”.

En cuanto al plantel, también la idea es poder seguir con los mismos jugadores que terminaron la actual temporada. “Santiago Ferreyra, Franco Méndez y Vicente Garello tienen contratos. La idea es mantener la bases de los jugadores que vienen representando al club en los últimos años. La economía y la incertidumbre hacen difícil cerrar ya los acuerdos, hay que tener paciencia, pero la idea es mantener la estructura del plantel que hace varios años está en el club”.

Después habló de cómo le gustaría que juegue San Martín. “Lo más importante hoy, en un contexto tan incierto, es comenzar a armar el equipo. A partir de los jugadores que tengamos, vamos a armar la línea de juego. Yo tengo en claro lo que a mí me gustaría, pero todo dependerá de los intérpretes que tengamos”.

“San Martín tiene una idea bien marcada de los últimos años de un juego estacionado, de pasarse la pelota y de tomar la mayor cantidad de tiros abiertos. Me gusta que el equipo sea inteligente para buscar buenas opciones de trío. Mientras que defensivamente hay que tener muchos sacrificios con reglas claras, muchas veces pensando en el rival”.