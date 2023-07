Arturo Colombi confirmó que apelará la condena que lo inhabilita a ejercer cargos

El exgobernador Arturo Colombi confirmó ayer que apelará la condena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que ratificó el Superior Tribunal de Justicia tras hallarlo culpable de peculado y administración fraudulenta en la “Causa Publicidad”. El exmandatario cuestionó la decisión judicial a la que calificó de “política” y apuntó contra los jueces pues aseguró que se demostró en la causa que todos los expedientes tenían ejecución presupuestaria aprobada.

Arturo Colombi dialogó con El Litoral Radio en el programa Hoja de Ruta. “Tengo que seguir buscando la manera de que haya un fallo razonable. Se me acusa de peculado por un afiche, una gráfica que dice Gobernador Arturo Colombi. Nada más. En 2009 fueron las elecciones en octubre, un año antes se lanza la campaña con algo institucional, campaña de gobierno. En este caso era una imagen y decía Gobernador Arturo Colombi, ese es el peculado que se señala en la causa. Y ponen inhabilitación perpetua. Es una desmesura. Se me acusó de administración fraudulenta, todos los expedientes que mostraron los fiscales tenían crédito presupuestario, estaban todos bien hechos, bien realizados. Eso se demostró en el juicio. Todos cumplían con la Ley de Administración Financiera. Los jueces desconocieron eso. Ellos dicen, mira, acá había un presupuesto y vos gastaste más. Pero resulta ser que si ellos analizan un ítem de todo el presupuesto de la Secretaría General, pero la Secretaría General tiene más crédito. Fue imposible que valoren eso, tanto en primera instancia como en la Cámara. No dieron artículo”.

“Entiendo que hay una postura política con un Senado con los dos tercios que está ordenando este tipo de cosas. Entiendo eso porque es imposible que con estas causas, con esto, sí, con esto que le estoy diciendo, porque no le estoy alegando y quitando nada, al contrario. Esto es lo que está sucediendo, digamos. Recurriré a otra instancia. Porque no puede haber peculado cuando hay una imagen de alguien que dice Gobernador Arturo Colombi, eso no es peculado. Eso fue parte de una pelea y una pelea política. En el juicio oral que tuvimos todas las precisiones que llevó el perito fueron rebatidas y en las sentencias no se contemplan esas cuestiones. Entonces, evidentemente siguen dando órdenes o le tienen miedo a un Senado de dos tercios”, alertó

“Tengo entendido que hay que ir en queja al Superior Tribunal, que seguramente van a dar en contra y ahí hay que ir en queja a la Corte. Estoy obligado porque me inhabilitan el acceso a cargos públicos de por vida. Creo que es un exceso y tengo que demostrar que es un proceso político", se quejó.

“Para mí es lamentable. El proceso es lamentable porque en el juicio oral, estas cosas se revirtieron, se demostró que todos los expedientes cumplieron con la ley de administración financiera que es la que manda en la ejecución del presupuesto. Eso se demostró en el juicio. Y no hay contemplación de eso. Yo tengo que demostrar cómo funciona la justicia”, insistió.

“No entiendo el porqué de la inhabilitación si yo no tengo actividad política. La vez que me pusieron un micrófono dije: hay que cambiar el sistema electoral, que es una vergüenza. Vamos a tener 50 partidos, es decir, tenemos 40 partidos truchos. No sé si esto es lo que está molestando. Lo que sucede es que con este sistema se impide el funcionamiento de los principales partidos, en cuanto a elección de sus autoridades, elección de candidatos. Porque después de elegir candidato, vamos a suponer en la UCR, tenés que ir a una alianza de 40 partidos. Entonces los resultados de esa alianza, de esa interna, nunca se van a respetar”, concluyó.

STJ

Por unanimidad, el STJ ratificó la condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida contra el exgobernador. La decisión del tribunal, por otra parte, ratifica la absolución del exsenador José María Roldán, al negar un pedido de apelación interpuesto por el Ministerio Público, decisión que podría devenir en un recurso extraordinario en la Corte Suprema.

Arturo Colombi es el segundo exgobernador que es penalizado con la supresión de sus derechos para el ejercicio de cargos públicos, su antecesor es Raúl Romero Feris

Colombi fue hallado responsable de irregularidades cometidas en decisiones ligadas a la distribución de la publicidad oficial bajo su gobierno entre 2007 y 2009 y que se investigaron como “Causa Publicidad” y ahora el STJ confirmó su inhabilitación permanente.

El Tribunal hizo suyo el primer voto del doctor Alejandro Chaín, quien ha sido el que fundamentó la sentencia.

El ministro Guillermo Semhan se apartó alegando razones de amistad con el exgobernador, de cuya mano llegó al Tribunal, en 2002, luego de haber sido asesor por años del Municipio de Mercedes, durante las sucesivas gestiones de Ricardo Colombi.

Lo sustituyó la presidenta de las cámaras civiles, Eugenia Sierra de Desimoni.

El exgobernador ya había sido condenador a tres años de prisión, de cumplimiento no efectivo y ahora se confirma su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a perpetuidad.