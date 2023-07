Una encargada de edificio fue agredida por la esposa de un diplomático

Juliana, portera de un edificio de Recoleta, contó haber sufrido una brutal golpiza a manos de la esposa de un diplomático luego de “retar” a la hija de la pareja. Si bien el ataque se produjo en mayo, las imágenes del hecho se viralizaron ayer. La víctima brindó detalles del tenso episodio en diálogo con LN+.

Según precisó Juliana, el violento ataque tuvo lugar el pasado 11 de mayo, a las afueras del inmueble ubicado sobre la calle Arenales al 1422. Un día antes de que esto ocurriera, la encargada había advertido a la menor por dejar la puerta del ascensor abierta. “Hablé con ella y le dije que en el lugar vivía mucha gente, por lo que le pedí que tenga un poco más de cuidado y cierre el ascensor. Jamás la agredí ni le hablé mal. Después de eso, bajé y continué haciendo mi trabajo de manera normal”, recordó.

“Durante esa jornada trabajé con total normalidad. Pero al otro día, a la tarde, cuando ella bajaba con el esposo de un taxi, me increpó de frente reclamándole que no tenía que decirle nada a su hija porque es menor de edad. Entonces le pedí perdón”, sumó la portera a continuación.

Sin embargo, las disculpas -según su relato- no fueron suficientes. “La mujer entró unos minutos al hall del edificio y, cuando volvió, me dijo ‘ahora mismo te voy a dejar el ascensor abierto y quiero que subas al tercer piso a cerrarlo para que sepas lo que te vas a encontrar’. Acto seguido, empezó a gritar malas palabras y, luego de que yo le hablara del respeto a los demás y sobre el reglamento del edificio, me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente”, narró.

Luego del ataque, una vez recobró el conocimiento de manera plena, denunció de inmediato el ataque. Solicitó también una ambulancia. Profesionales de la salud constataron, reveló Juliana, lesiones tales como hernias en las cervicales, hematomas y “una mano que se adormece”.