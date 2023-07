Murieron 240 vacas por intoxicación y “la sequía habría sido el factor desencadenante”

Se produjo una gran mortandad de hacienda por “intoxicación de nitrato” en la localidad de Curuzú Cuatiá, como consecuencia de la extrema sequía y el verdeo al que se apeló, para alimentar a los animales ante la falta de pasto”. La información fue confirmada por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), mientras los productores aguardan el decreto que prorrogue la Emergencia Agropecuaria por zonas y actividad productiva en la provincia.

El hecho se conoció a través de una publicación del diario La Nación que ayer informó que “unas 240 vaquillonas de reposición de un plantel ganadero Braford fueron las que murieron en un establecimiento de Curuzú Cuatiá, Corrientes”. Además estima que la pérdida económica superaría los $24 millones en función del valor de la hacienda”.

El Litoral dialogó con el licenciado en Administración Agraria, técnico de Campo y Extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Hernán Preisz, quien confirmó el hecho y aclaró que “sucedieron varios casos más, nosotros por la agencia de atenciones hemos atendido más de 10 casos de intoxicación con nitrato que terminó con muertes de animales. Este fue resonante por el volumen de animales pero los casos se vienen repitiendo desde hace dos meses en la zona”.

“Nos enteramos que hubo muchos más, pero que no pasaron por el Inta para consultarnos o no pidieron nuestros servicios. Por un tiempo más vamos a tener el problema”, dijo.

“También se registraron dos casos en Monte Caseros, pero también hubo casos en el norte de la provincia de Entre Ríos”.

Sobre las causas que desencadenaron la intoxicación con nitrato en los animales comentó que “uno de los predisponentes es la sequía que descompuso mucha materia orgánica, muchas raíces, sacó el tapiz que podía absorber los nutrientes de esas raíces y quedo todo disponible ahora. Cuando se hicieron los verdeos al levantar demasiados nutrientes, los nitratos se vuelven tóxicos”.

“Un punto importante es el manejo, puede o no haber concentración de nitrato en la planta, pero el manejo es crucial. El camino sería no fertilizar si sabemos que tenemos alto crecimiento de plantas y vigor. Segundo es entrar al pastoreo en horario por franjas y las franjas tienen que ser medianamente grandes, de manera que el animal, cuando pastoree, levante solamente hojas y no vaya hacia la estructura y el tallo que es donde hay más concentraciones”.

“El punto crucial para poder pastorear los verdeos de invierno es el tema de un pastoreo muy liviano, aparcelado y con control de horario. Y una vez que salen los animales observarlos un poco más, para saber si hay casos de intoxicación para actuar rápidamente con azul de metileno, que es el antídoto para esto”, remarcó.

En esa línea también agregó que “después, con el tiempo, cambia la estructura microbiana del animal y se acostumbra a levantar alimento con alto contenido de nitrato y por ahí disminuye la incidencia. El punto más importante y primordial es el tiempo que están sobre la pastura y el que comen”.

“La extrema sequía del último año fue crucial para este desencadenante. Fue tan fuerte la sequía que el tapiz vegetal se murió completo, no solamente perdió la parte aérea de la planta, sino que la raíz se murió y al morirse esa raíz se transforma en materia orgánica y esa materia orgánica deja minerales y nutrientes disponibles en el suelo”, relató

“Luego cuando empieza a haber algo de lluvia como hubo en los últimos tiempos, eso pasa a la fase líquida del suelo, y la planta absorbe demasiados nutrientes, específicamente nitratos y no las puede utilizar porque es mucha la cantidad en base al crecimiento que tiene la planta y eso es lo que dispara esta intoxicación”, explicó.

“Cuando uno no sabe que hay una alta cantidad de nitrógeno en su suelo (en forma de nitrato) y fertiliza, hay más predisposición para que haya casos de intoxicación”, aseguró.

Consultado sobre las condiciones o plazos en que los productores no deben fertilizar los campos dijo que “deben evaluar la situación con el profesional que esté a cargo del campo y la pastura, o que se acerquen al Inta. Lo ideal es ver el crecimiento de la pastura. Si ven un crecimiento muy vigoroso, buen color de la planta, buen desarrollo hay que evitar fertilizar porque evidentemente están los nutrientes en el suelo y no se requiere fertilización. Pero si se fertiliza sobre eso estamos generando el problema”.

“Hay campos que no están teniendo problemas y que inclusive tuvieron que fertilizar para tener buen crecimiento de planta porque depende también toda la historia del lote”.

Por último, consultado sobre el el Gobierno provincial está al tanto de la problemática, señaló que “si porque hace rato se vienen tratando de hacer publicidad para que se tenga cuidado con esta situación y se potencia más porque no había pasto, la única opción para mejorar las vacas que están en muy mal estado, era generar pastos y esos son los verdeos, y entonces hay muchos más verdeos este año que otros y empiezan a aparecer estas situaciones”, cerró.

Cabe señalar que en la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para analizar la prórroga de la medida provincial, se determinó recomendar al Ejecutivo Provincial avanzar por actividad y por zonas. Y de acuerdo con los informes oficiales se incluiría a Curuzú Cuatiá por registrar una sequía moderada, junto con zonas del centro y sur de la provincia.