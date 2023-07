¿Qué son las hepatitis?

La hepatitis, en la mayoría de los casos, es producida por un virus.

En otros casos, puede producirse por el consumo excesivo de alcohol o por algunas toxinas, medicamentos o determinadas afecciones médicas.

En general, las hepatitis no producen síntomas. Por lo tanto, sólo se las puede diagnosticar mediante análisis de sangre. Existen varios tipos de hepatitis virales, de acuerdo al tipo de virus con el que la persona se infecte. Los más comunes son hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C.

Las hepatitis A y B cuentan con vacuna, incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. Para la hepatitis C, sin embargo, no existe vacuna.

La forma de prevenirla es evitando compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, utilizando materiales descartables o esterilizados al realizar tatuajes, piercings o implantes y con el uso del preservativo en las relaciones sexuales.

Prevención

Es fundamental tener en cuenta que existen vacunas para prevenir las Hepatitis A y B, que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, aunque no hay vacuna contra la Hepatitis C.

En este sentido, además de aplicarse las dosis indicadas, existen otras medidas de prevención:

No compartir artículos personales tales como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes.

l No compartir agujas.

l Limpiar derrames de sangre con 1 parte de lavandina por 9 de agua.

l No hacerse tatuajes ni piercings con instrumentos que no sean descartables o esterilizados.

l Usar preservativo.

l Lavarse las manos después de ir al baño, cambiar pañales y tocar basura o ropa sucia. Asegurarse también de lavarse las manos antes de preparar alimentos y comer.

l No beber leche no pasteurizada ni consumir alimentos hechos con leche no pasteurizada.

l Lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas.

l Cocinar bien la carne y los mariscos.

l Cocinar los huevos hasta que la yema quede firme.

l Lavar cuchillos y tablas sí estuvieron en contacto con alimentos crudos.

Ley

En nuestro país, desde noviembre del año 2022 se encuentra reglamentada la Ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis.

El objetivo de esta ley es garantizar la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento de estas patologías, desarrollando estrategias que aseguren el acceso universal, oportuno y gratuito a la asistencia interdisciplinaria, medicamentos, vacunas e insumos, así como la reducción de riesgos y daños del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH, hepatitis virales, TBC e ITS.

Además, busca garantizar la disponibilidad de formulaciones pediátricas para el tratamiento de todas ellas.

El desafío que la comunidad médica tiene, es convertir los derechos que concede esta ley, en realidad, por lo que debemos poner en marcha acciones concretas y efectivas para lograr dicho objetivo.

Día mundial

Cada 28 de Julio desde el año 2010, se conmemora el “Día mundial contra la Hepatitis”, con el objetivo primordial de fomentar la sensibilización y la comprensión sobre las hepatitis virales; fecha elegida en honor al nacimiento del Profesor Baruch Samuel Blumberg, científico estadounidense que identificó el virus de la hepatitis B en 1967 y posteriormente desarrolló la primera vacuna frente a esta enfermedad; en el año 1976 obtuvo el Premio Nobel en Medicina por sus hallazgos sobre "el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas".