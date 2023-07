Escándalo en la comunidad científica y acusaciones de xenofobia contra Rewilding

El director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina, Sebastián Di Martino, contestó a las acusaciones de xenofobia que realizó un grupo de académicos contra el proyecto de reintroducción de especies que se realiza en Corrientes, Chaco, la Patagonia y Chile. “Fue un artículo de opinión bastante agresivo y violento”, lamentó el biólogo.

“Queremos que no nos acusen de algo que es un delito en la Argentina y que nosotros condenamos. Después eso se mezcló con noticias falsas diciendo que nosotros pedimos la retractación de la opinión. Supuestamente les pedimos que se retracten de una opinión sobre el proyecto de reintroducción de ciervos de los pantanos, lo que es todavía más falso y descabellado. Ni sabemos por qué surgió”, dijo Di Martino en diálogo con El Litoral.

Durante la semana, el biólogo Pablo Teta, presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), que hace algunos meses publicó un artículo firmado por 120 especialistas en distintas disciplinas en el que analiza los beneficios y perjuicios de la estrategia de ‘reasilvestramiento’ (rewilding, en inglés), se refirió a la intervención legal. “La Fundación me mandó a mí personalmente dos cartas documento”, contó al sitio El Destape.

“Es algo que nunca pensé que iba a ver -destacó por su parte Alejandro Valenzuela, docente en la Universidad de Tierra del Fuego, coordinador de la Comisión de Nutrias de la Uicn y miembro de la Sarem-: se nos intima legalmente por haber opinado desde nuestro conocimiento científico”.

Por su parte Ana Franchi, presidenta del Conicet, fue terminante: “Tanto a mí como al directorio nos preocupa muchísimo que un artículo científico que ofrece la opinión de expertos independientes, sin agresiones, sea cuestionado de esta manera en el plano judicial”.

Noticias falsas

Di Martino insistió en que la información difundida por el grupo de académicos en la revista Mastozoología Neotropical no tienen fundamento verídico: “Como todas las noticias falsas, afectan la reputación de la Fundación Rewilding Argentina. Después se terminan aclarando y terminan cayendo, como todo lo falso”.

“En el pasado nos acusaban de que veníamos a trabajar a los Esteros del Iberá para robar el agua del Acuífero Guaraní; o incluso que era para facilitar la instalación de bases militares de otros países”, recordó el director de Conservación de Rewilding Argentina y agregó: “Creo que hay un poco de mala fe en generar noticias falsas y de afectar la reputación de la Fundación”.

Así explicó a este diario la génesis de este conflicto: “El año pasado escribimos un libro que se llama Rewilding en Argentina, que introduce un poco esta práctica en el país. El rewilding es una estrategia de conservación novedosa y, como todo lo nuevo, genera polémica y discusión, lo cual está bien. Incluso el libro despertó mucho interés, se tradujo al inglés y ahora hay un grupo de organizaciones brasileras que lo están traduciendo al portugués. Hubo intercambios muy ricos con gente que está muy a favor de esta estrategia y hay otros que por ahí no les gusta tanto; pero en el intercambio siempre hubo respeto. El tema es que este grupo de personas escribió un artículo de opinión, y resaltamos esto porque no es un artículo científico. Los artículos científicos se someten a revisión de otros científicos y los artículos de opinión no”.

“Citan contenidos supuestamente del libro de Rewilding que no existen. A partir de eso, ellos concluyen que nuestro trabajo es xenófobo porque no respetamos a la diversidad cultural de las comunidades locales y que les imponemos una agenda de emprendedurismo. Ante eso, solicitamos que corrijan la información que habían citado en forma errónea y después solicitamos que se retracten de llamarnos xenófobos. Esto último no lo hicieron, lo cual motivó que la Fundación les envíe una carta documento pidiendo que se retracten y después dijeron que les pedimos que se retracten de todo el contenido del artículo, cuando no es así”, detalló Di Martino.

Descargo

“Tampoco los firmantes son ‘…cerca de 120 científicos especialistas en el tema…’: entre los que aportaron su firma hay personas que no producen ciencia, colegas que no trabajan en conservación y becarios iniciando su carrera. Por último, los cinco autores principales de Guerisoli et al invitaron para la firma de esta nota de opinión a 351 colegas, pero 65% de los invitados declinaron apoyar con su firma la nota”, señaló la Fundación en un comunicado oficial.

“Pedimos entonces a la revista (Mastozoología Neotropical) que solicite a los autores que se retracten de tales acusaciones; desde la revista nos informaron que habían enviado nuestra solicitud a los autores y estaban aguardando su respuesta, y que ya no podían hacer más nada al respecto”.

“Queda claro entonces que Rewilding Argentina no está coartando la libertad de expresión, sino defendiéndose de una acusación gravísima, y a todas luces falsa, realizada por Guerisoli et al”, reclamaron.

“Hace más de quince años que Rewilding Argentina implementa proyectos de conservación con niveles altos de éxito, que incluyen la restauración de osos hormigueros gigantes, venados de las pampas y pecaríes de collar, y el establecimiento de poblaciones incipientes de yaguaretés y otras especies en Iberá, El Impenetrable y Patagonia. Cientos de miles de hectáreas han sido donadas al Estado para la creación de parques nacionales y provinciales, lo que ha estimulado el nacimiento de economías basadas en el ecoturismo más amigables con el medio ambiente. Muchas de estas experiencias fueron y son llevadas a cabo con la intensa colaboración del sector científico. Consecuentemente, promovemos y aceptamos el debate sobre el rewilding así como sobre otras estrategias de conservación, siempre enmarcado en el respeto”.