Se supo el increíble e insólito don de Francisco, el hermano de Tini Stoessel

Fran Stoessel es dueño de un particular don y la demostración que hizo en el programa que Nico Occhiato conduce en Luzu TV lo comprueba. No ve el futuro ni qué numero saldrá en la quiniela, pero sí adivina de qué signo son las personas sin que se lo digan.

Durante su visita a Nadie dice nada, el hermano de Tini Stoessel expuso su habilidad y sorprendió a todos los integrantes del equipo. “Funciona en un 90%, hay un pequeño margen de error”, dijo el entrevistado entre risas y aclaró que decodificaba el resultados a partir de información.

Acto seguido, empezó a realizarle el cuestionario a Momi Giardina: “Decime algo que tengas y no quisieras tener. Y después, algo que no tengas y quisieras tener”. “No quiero tener ansiedad y quiero tener orden, ser más disciplinada”, comentó la panelista.

Acto seguido, Francisco volvió a la carga con otra inquietud. “Quiero que describas con detalles cuál sería tu cita ideal”, le dijo. La bailarina fue muy sincera: “Soy muy romántica. Me gusta que me inviten a cenar, que me pasen a buscar y generar un clima. Me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual”. Tras escucharla, al joven no le quedó ninguna sospecha. “¡Lo saqué! Sos de Aries”, lanzó convencido. Minutos después, repitió la hazaña con uno de los productores y se retiró orgulloso.

Fuente: TN