La réplica de El David ya está en Resistencia

La réplica de la escultura de El David de Miguel Ángel llegó esta mañana a Resistencia y próximamente será emplazada en la entrada de las Bienales, espacio donde antes funcionaba la fuente de aguas danzantes.

La pieza artística arribó a la capital chaqueña e inmediatamente fue llevada al taller de la Fundación Urunday donde tuvo lugar un acto oficial. "Lo que sucede con El David es que hablamos de la escultura más importante en la historia del arte. Esta es una de las pocas réplicas que existen y por lo tanto es muy importante, porque recuerda el valor a nivel internacional de nuestra ciudad en el escenario artístico", aseguró el presidente de la fundación, José Sebastián Eidman.

Contó además que la llegada del David: “Es una de las tantas locuras de Fabriciano (Gómez), que no estaba tan loco. Tenía eso del pensamiento mágico, de poder pensar cosas que parecen imposibles y que después de una manera inexplicable se concretan”. Fabriciano es un profundo admirador de Miguel Ángel y sabía que El David era la obra emblemática de la escultura, por eso quería que la Ciudad de las Esculturas la tenga como parte de su colección.

“Fabriciano empezó a hacer las primeras gestiones, hablando con el director del Museo de la Cárcova. Dos veces le negaron el pedido y la tercera vez, yo un poco colaborando con él, habíamos reunido las voces de algunos especialistas del arte nacional e internacional que contaban a la gente de la universidad y del Museo cuales eran los quilates que tenía Resistencia para poder recibir esta obra así que finalmente accedieron. Ese fue el primer paso, nos dijeron que sí, pero no nos dijeron los problemas del cómo”, recordó.

El cómo era que no se podía tocar la obra así que se recurrió a técnicas no invasivas como la tecnología 3D que ya se estaba usando para la industria médica, militar, “hicimos contacto y proyecto con una empresa especializada, sumamos la mirada de escultores y referentes y armamos un proyecto que contemplaba esto que ustedes están viendo hoy: la generación de un gemelo digital, la impresión 3D de los moldes que luego fueron rellenados con una aleación de materiales que permiten, al combinarse, no solo la textura y la apariencia del mármol original sino la consistencia de la piedra así que vamos a tener obra para toda la vida”, aseguró.

El David será emplazado antes de la próxima Bienal.

VAE