Chiche Gelblung y su nuevo comentario en contra del aspecto físico de Pamela Sosa

Mientras todos apuntan a Anibal Lotocki como responsable de la muerte de Pamela Sosa y Mariano Caprarola así como también, de provocar lesiones gravísimas en otros pacientes, la Justicia avanza en busca de elementos que prueben o refuten estas creencias. Lo cierto es que el tema está en boca de todos y a partir de eso, se generan opiniones de todo clase y color.

En "Polémica en el Bar" por ejemplo, se habló mucho de los famosos que habían pasado por el quirófano de Lotocki así como también, del rol que cumplió Pamela Sosa. Ella fue pareja del cirujano, paciente y aunque hoy está en la lista de denunciantes, algunos famosos como Cinthia Fernández y Virginia Gallardo la señalan como cómplice.

Pero el problema se presentó cuando Chiche la definió como una 'creación' del médico. "Ella era un bagallo antes de ser operada por Lotocki". Este comentario desató una catarata de críticas y reproches que lejos de oir, el periodista desestimó. Cuando el equipo de "Socios del espectáculo" intentó marcarle lo desafortunado de su mensaje, él no se dio por aludido.

"Pero chicos, Lotocki hizo milagros con ella, Pamela Sosa no era lo que es hoy, esta mujer inquietante que conocemos. Lo de bagallo es una manera... le pido disculpas si lo tomó a mal pero ella fue un logro de Lotocki y se vendía así", sentenció.

Aunque el cronista le insistió en lo poco feliz que resultaba su frase, él intentó justificarse: "No es tan grave esa palabra... no me resulta ofensiva pero si lo toman a mal, pido disculpas".

Luego, apuntó contra Sosa: "Ella estuvo enamorada pero también fue introductora de Lotocki en Chile, él existió por ella allá. No puede ahora sobreactuar tanto. No le creo el acting que hizo frente a la casa de Lotocki, no es serio".

