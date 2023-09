Valdés entregó 100 viviendas y llamó a defender la educación pública

n El gobernador de Corrientes entregó 100 viviendas en la zona sur de la ciudad de Santo Tomé. Durante el acto, anunció, además, la construcción de otras 100, más pavimentación para mejorar la transitabilidad. Con antelación, estuvo en la Escuela Normal “Víctor Mercante”, donde se proporcionaron 602 computadoras a estudiantes de nueve establecimientos.

Valdés ratificó una vez más la fuerte “apuesta hacia la educación pública de calidad” y, en ese sentido, mencionó que la Provincia ya lleva inaugurados 150 nuevos establecimientos educativos a lo largo y a lo ancho de Corrientes.

Sobre las viviendas, informó que estas casas se realizaron mediante el Fondo Nacional de la Vivienda. Pero aclaró aportaron el 40% del financiamiento y el 60% restante estuvo a cargo de la Provincia. “De otra forma no se hubieran terminado estas viviendas para resolver las necesidades de estas 100 familias”, declaró.

El trabajo de los obreros y la empresa contratista fue valorado por el mandatario: “Han culminado estas obras en tiempos difíciles, los precios suben todos los días y cumplir con un presupuesto de complica”.

Dirigiéndose al intendente, le aseguró que cumplirá su promesa de campaña de pavimentar 200 cuadras en la localidad, y como muestra, anunció que la Provincia asfaltará otras 25 cuadras en el mediano plazo.

“Estas no son las únicas viviendas que vamos a hacer, así que los que no salieron sorteados, no pierdan la esperanza porque vamos a construir otras 100 aquí al lado, que también estarán asfaltadas”, anunció al pueblo santotomeño.

Finalmente, se dirigió a los adjudicatarios, diciéndoles que “ahora les toca a ustedes construir un hogar y una familia” y pidiendo que manden a sus hijos a la escuela y los críen con buenos valores. “Vamos correntinos que, a pesar de las adversidades, vamos a construir la provincia que soñamos”.

Intendente Suaid

“Hoy es un día muy emocionante porque vamos a concluir con el sueño de 100 familias que tendrán su techo digno”, expresó a su turno, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, y agregó: “Esto fue posible por el aporte de los correntinos y la decisión de la gestión provincial”.

Luego auguró continuar trabajando con la Provincia para “seguir preocupándonos por el bienestar de los vecinos” ya que “juntos vamos a transformar la provincia”.