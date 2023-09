Los Harvey en Corrientes

Muchos Harvey llegaron desde Inglaterra a nuestras tierras del Taragüí. Henry Harvey es el origen ancestral de nuestro invitado especial de hoy, Ricardo Juan Guillermo. Su “chozno” Henry Harvey nace en Inglaterra el 30 de Julio de 1806 y se casa con Rebecca Thorpe, su hijo Richard Harvey nace en Inglaterra el 16 de mayo de 1831 y fallece en Lincoln el 10 de febrero de 1924. Su hijo Guillermo Harvey, nacido en Soham, Cambridge el 29 de Septiembre de 1868, llega a Curuzú Cuatiá y se radica hacia 1890, donde se casa el 30 de abril de 1892 con Justa Pilar Vega, quien nació en Curuzú Cuatiá en el año 1873.

Estos primeros hermanos Harvey que llegan a la Argentina, lo hacen en la primera locomotora que llegó a Curuzú Cuatiá, lo hacían contratados para trabajar como Ingenieros en los Ferrocarriles ingleses, así como también por entonces llegó a Paso de los Libres el padre de Arturo Frondizi, quien nació la ciudad fronteriza en 1908 siendo el único Presidente de la República de origen correntino. Su padre, que era un maestro de obra italiano, estaba por entonces al frente de las obras de construcción del Ferrocarril que se extendía por el territorio correntino y en particular sobre la costa del Uruguay.

Son hijos de este matrimonio Harvey-Vega: Ricardo Harvey nacido en Curuzú Cuatiá el 4 de marzo de 1893. Quien será Director de Industria y Comercio de Corrientes en el año 1946, durante la gobernación del Dr. Blas Benjamín de la Vega.

“Mi padre nacido en Curuzú, dice quién me relató en el 2009 la historia de su familia en un capítulo imperdible de mis Historias de Corrientes, luego de cumplir el servicio militar, va a trabajar a la Estancia 7 Árboles, la que fuera del famoso Valerio Insaurralde, ya eran propietarios unos ingleses que venían una vez al año, cobraban sus rentas y se volvían a Londres”.

Casado en primeras nupcias en Villaguay, mi padre Ricardo Harvey que se casó el 21 de septiembre de 1922 con María Alcira Altuna, nacida ella en Villaguay el 10 de febrero de 1897. El famoso hombre público de Corrientes Ricardo Juan Guillermo Harvey, nace en Concordia el 26 de junio de 1928: y su mamá fallece a los pocos días de su nacimiento. Este futuro abogado, profesor universitario, convencional constituyente, diputado, Ministro, Presidente del Banco de Corrientes, miembro del Superior Tribunal de Justicia, historiador y por sobre todas las cosas “Un buen tipo”. Habla él sintiendo como una idolatría por ese papá: “Mi padre continuó su actividad en esos campos de ingleses, y se casa en segundas nupcias con Sara Maciel, a quien la conocí como mi madre. Me crio y sobre todo me hizo estudiar”. Hasta los 8 años viví en Villaguay, donde mis padres militaban en el Partido Demócrata Nacional. Fueron mis primeras armas en política, ya que con papá visitábamos todas las chacras repartiendo boletas en épocas de elecciones, y recuerdo que el nombre del Ingeniero Juan Francisco Morrogh Bernard, quien era Diputado Nacional, y quien presentó el Proyecto de Ley del primer Colegio Nacional de Curuzú Cuatiá.

Ricardo Juan Guillermo Harvey y su gran amor.

“Las cosas no andaban bien ya por Entre Ríos, entonces mi padre, que tenía muchos amigos en Corrientes, un buen día dijo -vamos a vivir a Corrientes- y así fue. Cuando llego y ya con edad de iniciar mis estudios, que los inicio desde primer grado en la Escuela Sarmiento, y luego cuando ingreso al Colegio Nacional “Gral. San Martín” con 14 años me anunciaron mis compañeros a coro: Te debes afiliar a un centro de estudiantes, y yo sorprendido dije: pero de estas cosas no conozco nada. Mis nuevos amigos me dijeron. Tienes dos opciones. Un centro es Liberal y el otro Autonomista. Y tu papá que era le pregunta un muchacho y yo le contesto: Demócrata Nacional, entonces su interlocutor dice fuerte: Anótenlo Autonomista”.

“Corrientes era una ciudad tan linda, tranquila. Recuerdo mis paseos en “la bañadera”, que era un colectivo como los actuales de turismo, sin techo. Y dábamos vuelta por toda la ciudad por 20 centavos. Eran mis amigos del colegio el Gringo Lanari, los hermanos Revidatti, Gastón que los padres tenían un negocio importante en calle Junín,”

Ante la pregunta ¿dónde bailaban? Responde Willy: En el Monumental y en el Teatro Vera, sacando las butacas. Bailábamos en los corsos que se hacían por calle San Juan y Julio, hasta las 24 horas. Y más tarde, con los muchachos no llegábamos hasta los corsos de “mamarrachos” que se realizaban en la Plaza de la Cruz.”

“Al terminar el colegio secundario, entré a trabajar en el sector contaduría del Tren Económico, que fue la mejor lección que tuve sobre conocer gran parte del interior provincial.

“Mi hermano había ido a estudiar abogacía a Santa Fe y yo entre a trabajar en el Banco de la Nación. No había Facultad de Derecho aun en Corrientes, y “el amigo Ciro “Yiyo” Iglesias me inscribió en la Facultad de Derecho de Santa Fe y fuimos con otros amigos a cursar libre. Aprobé Historia Constitucional Argentina, que me marcó un poco el camino en una materia que luego la di muy a gusto. Y las últimas dos materias fueron Derecho Municipal y Público Provincial.”

Este simpático y cordial correntino por adopción (ya que accidentalmente nació en Concordia), dice, “lo más lindo que me pasó en Corrientes es haber conocido a mi mujer”. Se casó con Elvira Nilda Ramos Soto, el 23 de julio de 1953. Un encanto de mujer y como señala el famoso refrán: “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”, o viceversa.

Pondera igualmente a sus tres hijos, dos abogados y un médico. Son ellos: a) Ricardo José Harvey, Guillermo Eduardo Harvey y Edwin Edgardo Harvey, quien vuela en parapente y tiene una colección de fotos aéreas magníficas.

“El tercero de mis hijos se llama Edwin Ernesto, y ese segundo nombre se lo puse en homenaje a un hombre liberal que siempre admiré: Don Ernesto Meabe. Que cuando resultó electo me llamó para ofrecerme el Ministerio de Educación. Esas elecciones fueron anuladas desde el orden nacional por el presidente de facto José María Guido”.

Gran parte de la vida de Harvey estuvo destinada a la función pública y académica, llegando a ocupar altos cargos. En la Facultad de Derecho en carácter de adjunto de prestigiosos abogados, como Augusto Abelenda, Carlos María Vargas Gómez y Jorge Isaac García, alcanzó luego la titularidad y quedó al frente de dichas cátedras. Como historiador, aportó sus investigaciones como miembro de la Academia Nacional de Historia. Además, también fue vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en 1966 y ministro del Superior Tribunal de Justicia en los años 1991 y1992.

Autor de la Historia Política de Corrientes en 3 tomos, declarado ciudadano ilustre, conferencista de lujo y un político comprometido con la sociedad de su provincia. Columnista frecuente del diario “El Litoral” de Corrientes. Fue convencional constituyente para la reforma de la Constitución Provincial de Corrientes en 1960 y también formó parte del cuerpo que realizó la reforma de la Constitución Nacional en 1994.