Estefi Berardi confirmó lo que sucedió entre Camila Lattanzio y Maxi Guidici

Durante los últimos días, Maxi Guidici se encuentra en el centro de la escena. Es que, al día siguiente de que se confirmara su separación con Juliana Díaz, el joven habría intentado quitarse la vida. A partir de esto, en Intrusos decidieron contar algunos detalles de la separación, donde apareció Camila Lattanzio como tercera en discordia.

A partir de esto, la exparticipante de Gran Hermano decidió compartir un comunicado hablando del tema. "Me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir. Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen. A mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas", sentenció Camila.

A su vez, Maxi habló del tema en América TV: "No es verdad que le mandé mensajes. Eso es todo mentira, lo podemos hablar con Cami, tenemos una linda relación. Fue todo sacado de contexto. Ella no tiene nada que ver y es mentira".

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que en Mañanísima, Estefi Berardi decidió compartir la palabra de Camila. Es que, Pampito comentó que Maxi "le habría escrito a Camila para tener algo", y la panelista afirmó: "Es verdad. Se lo pregunté a Camila para chequear".

"Lo que me dice es que sí, que ella le confirmó a Juli algo que pasó, que para Camila estaba desubicado y fuera de lugar, que Maxi tuvo una situación con ella fuera de lugar, y Camila fue y se lo contó a Juliana. Me dice que fue en persona la primera situación desubicada, que después fue por Instagram y que ahí ella automáticamente se alejó, no tuvo más contacto con él", afirmó Estefi.

Finalmente, compartió: "Lo que me dijo es que el día antes de que pasara todo lo que le pasó a Maxi, le mandó mensajes a Cami, puteándola de arriba a abajo, porque según Maxi, Cami lo había mandado al frente. Se enojó porque lo mandó al frente con Juliana".

Fuente: Pronto