El consejo que le dio Charlotte Caniggia a Coty Romero sobre su relación con el Conejo

Coty Romero y el Conejo Quiroga le pusieron punto final a su relación que nació en Gran Hermano luego de varios intentos... y de infidelidades. La correntina le descubrió varios mensajes en el teléfono al Cone y como si esto fuera poco, le pusieron en vivo en la pista del 'Bailando' un video de Alexis chapando con otra.

Ante la posibilidad de que su ex empezara algo con Fernanda Sosa, otra participante del 'Bailando', Coty ya hasta se lo tomó con humor: "Yo no tengo ningún ex. Todo lo que sucedió en el pasado se borra y definitivamente. Es como un disco rígido. Formateó".

La correntina parece que está sanando sus heridas y en el proceso, recibió consejos de varias figuras, como Marixa Balli, quien destrozó al Cone: "Él puede ser un divino, pero no es para vos. Que te ingrese en el cerebro, el tipo que te mete los cuernos en una relación de poco tiempo donde todo tiene que ser amor, pasión, respeto... olvidate... no va, no sirve. Y lo va a seguir haciendo y la que venga lo va a pasar peor porque él está con esa onda, esa es su temática. Soltá porque vos sos una reina y te va a venir algo mucho mejor".

Ahora, quien también quiso ayudar a Coty fue Charlotte Caniggia, quien estuvo en la cabina de streaming del 'Bailando' y le dijo fuertes palabras: "No me gusta que el Conejo la haga sufrir. Es una gran mujer, no tenés que sufrir por amor, amiga".

"Es un boludo el Conejo, decí la verdad. Vos merecés un re hombre, amiga. ¡Basta, amiga, de llorar por ese boludo! El Conejo no va, hay que cortar y soltar", aseguró la mediática.

Fuente: Pronto